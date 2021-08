Le prix de TRON baisse de 0,9% à 0,064 $ – Où acheter TRX ⋆ Crypto new media

in

Bitcoin a perdu environ 4 000 $ au cours des derniers jours, et cette baisse a provoqué une baisse des prix pour les autres crypto-monnaies. TRON fait partie des altcoins touchés par cette baisse, et en imitant le prix du bitcoin, TRX a été confronté à plusieurs hauts et bas.

TRON se négocie à 0,064 $ au moment de la rédaction après une baisse de prix de 0,9%.

Analyse des prix TRON

Malgré la baisse actuelle, TRON est toujours plus élevé par rapport aux pertes subies pendant le week-end. La pièce a bien réussi à maintenir des niveaux supérieurs à 0,061 $. Tomber en dessous de 0,061 $ pourrait être mauvais pour TRON ; par conséquent, les niveaux actuels sont toujours bons. Cependant, le manque de soutien du marché pourrait déclencher une telle tendance à la baisse, provoquant un recul vers 0,058 $.

D’un autre côté, TRX pourrait faire une tendance haussière pour retester la résistance à 0,066 $ avant d’entrer dans la zone 0,07 $. S’il y a un rallye crypto étendu du marché au sens large, TRON peut retester ces niveaux. L’achat d’un support lors d’un tel rallye pourrait également renforcer les taureaux, et le TRX pourrait exploser vers 0,1 $.

Le fondateur de TRON, Justin Sun, a récemment déclaré que le réseau TRX était sous-estimé et éclipsé par d’autres réseaux tels que Polygon. Selon Sun, TRX a le potentiel de devenir une plate-forme DeFi de premier plan. DappRadar, une société d’analyse de données blockchain, a publié un rapport intitulé « JustSwap sur TRX attire plus d’utilisateurs que QuickSwap », ce qui pourrait justifier l’argument de Sun.

Les réglementations crypto évoluent rapidement et se pencher vers DeFi pourrait ouvrir TRX à un examen plus approfondi. Le chef de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a récemment déclaré que la commission se tournerait bientôt vers la régulation de la finance décentralisée (DeFi).

L’annonce a laissé entendre que les États-Unis pourraient mettre en œuvre les propositions du Groupe d’action financière (FAFT) élaborées il y a deux ans. Les propositions portent sur l’introduction de réglementations sur les DeFi, les NFT et les fournisseurs de services d’actifs virtuels. La réglementation exigera la conformité Know-Your-Customer grâce au suivi des identifiants des destinataires et des expéditeurs.

