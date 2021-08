Le prix de VeChain a du mal à dépasser le niveau de résistance à 0,14 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix VeChain – 21 août

Les taureaux testent le niveau de résistance psychologique de 0,14 $ et visent à le pénétrer et à atteindre les niveaux de résistance potentiels à 0,17 $ et 0,21 $. Au bas du graphique, la pièce peut faire face au niveau de support à 0,09 $, 0,05 $ et 0,011 $ au cas où le niveau de résistance à 0,14 $ se maintiendrait.

Marché EFP/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 0,14 $, 0,17 $, 0,21 $

Niveaux d’assistance : 0,09 $, 0,05 $, 0,011 $

Tendance à long terme VET/USD : baissière

Lancés depuis le début du 21 juillet, les acheteurs sont le contrôleur du marché VeChain. Cela se remarque clairement avec l’augmentation du prix du niveau de support de 0,05 $ à 0,14 $ en un mois. Le prix a dépassé le niveau de résistance de 0,09 $ et passe à 0,14 $. Il s’est retiré pour tester le niveau de support au niveau de 0,09 $. Le prix a rebondi et la tendance haussière se poursuit. Le prix a augmenté pour tester le niveau de résistance de 0,14 $ pour le moment.

Graphique journalier VeChain, 21 août

Techniquement, sur le graphique journalier, VET/USD est déjà entre les mains des haussiers car la période de l’indicateur de force relative 14 soutient l’action haussière avec sa ligne de signal pointant vers le haut à 60 niveaux. Le prix a franchi les deux EMA à la hausse et le prix s’échange au-dessus du niveau de résistance dynamique. Pendant ce temps, les taureaux testent le niveau de résistance psychologique de 0,14 $ et visent à le pénétrer et à atteindre les niveaux de résistance potentiels à 0,17 $ et 0,21 $. Au bas du graphique, la pièce peut faire face au niveau de support à 0,09 $, 0,05 $ et 0,011 $ au cas où le niveau de résistance à 0,14 $ se maintiendrait.

Tendance à moyen terme VET/USD : haussière

Le prix de VeChain est haussier sur le graphique en données de 4 heures. La baisse des prix a été rejetée au niveau de support de 0,05 $ il y a environ un mois. Le prix a grimpé en flèche et a testé le niveau de résistance de 0,14 $, le niveau mentionné a été testé deux fois. Actuellement, il semble que le prix essaie de former un modèle de graphique «M» au niveau de résistance de 0,14 $. Si ce modèle de graphique est terminé, le prix peut baisser.

Graphique VeChain en 4 heures, 21 août

Au cas où le prix de VeChain ne pourrait pas dépasser le niveau de résistance de 0,14 $, la pièce pourrait probablement se déplacer vers la résistance à 0,17 $. Les périodes indicatrices de l’indice de résistance à la résistance 14 se penchent vers le sud à 50 niveaux indiquant un signal de vente.

