Le prix de Zilliqa (ZIL) est maintenant en hausse de 600% depuis décembre ⋆ Crypto New Media

Le prix du Zilliqa (ZIL) a poursuivi son impressionnante tendance haussière depuis décembre, car il se négocie désormais à plus de 1000% depuis le début du dernier mois en 2020.

Analyse fondamentale: Zilliqa Capital est officiellement lancé

La société d’investissement blockchain Zilliqa Capital a annoncé le lancement d’un centre d’affaires et d’investissement central pour sa plateforme blockchain Zilliqa.



Vous recherchez des actualités rapides, des astuces et des analyses de marché?

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La société basée à Singapour a déclaré qu’elle effectuerait un investissement stratégique dans son jeton natif ZIL, selon son communiqué. Il a également déclaré qu’il soutiendrait d’autres entreprises liées à Zilliqa et non liées. Zilliqa est une plate-forme de blockchain publique populaire connue pour sa solution de partitionnement pour protéger la décentralisation et assurer une plus grande évolutivité.

La société d’investissement cryptographique a déclaré qu’elle avait l’intention de fonctionner en tant que «société d’investissement permanente axée sur les capitaux et les écosystèmes» et de soutenir les solutions décentralisées et fintech qui opèrent dans des secteurs tels que l’investissement, la gestion de patrimoine, l’assurance, les prêts, les paiements et les envois de fonds, et les infrastructures qui vont activez Web 3.0.

Le stratège principal et investisseur Michael Conn sera le président, le chef de la direction et le co-chef des investissements de la société. Avant de rejoindre Zilliqa Capital, Conn a occupé des postes de direction chez AllianceBernstein, Société Générale, Trust Company of the West, AsiaVest Partners et Quail Creek Ventures.

Le co-fondateur, président et chef de la direction de la blockchain de Zilliqa Research, Amrit Kumar, sera également le co-directeur des investissements et directeur général de Zilliqa Capital.

«Chez Zilliqa Capital, nous croyons fermement au potentiel à long terme et révolutionnaire de la technologie blockchain, reflété dans notre soutien à des projets prometteurs qui s’efforcent de servir les personnes non bancarisées et sous-bancarisées en Asie du Sud-Est et en Inde», a déclaré Kumar.

Astuce: à la recherche d’une application pour investir judicieusement? Échangez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre choix préféré,

eToro: visiter et créer un compte



Analyse technique: ZIL continue plus haut

Le prix ZIL a gagné environ 8% aujourd’hui pour maintenir sa poussée plus élevée encore vivante. Hier, l’action des prix a clôturé 6,35% dans le rouge après avoir grimpé en flèche pour afficher le nouveau plus haut historique à 0,1963 $. Sur une base mensuelle, l’actif numérique est en hausse de 65% pour poursuivre son impressionnante séquence mensuelle vivante.

Graphique hebdomadaire Zilliqa (TradingView)

Comme le montre le graphique, l’action des prix est revenue à une ligne de support proche à 0,16 USD aujourd’hui, les investisseurs en crypto achetant rapidement ZIL pour pousser l’action des prix vers 0,18 USD. La prochaine cible à la hausse est de 0,2080 $, ce qui marque la ligne d’extension de 127,2% de Fibonacci.

Résumé

Zilliqa Capital a annoncé aujourd’hui son lancement officiel. La société investira dans le jeton natif de Zilliqa «ZIL» en tant qu’actif stratégique et effectuera des investissements sélectifs dans Zilliqa et dans des entreprises non basées à Zilliqa.