Le prix d’Elrond (EGLD) fixé à Sky-Rocket après le transfert du pool de jalonnement sur Binance

L’actif pourrait franchir la barre des 283 $.

Elle vient d’établir un partenariat avec Woodstock Fund.

La capitalisation boursière mondiale de la crypto a atteint un nouvel ATH de 2,67 billions de dollars. Alors que Bitcoin et Ethereum volent la vedette avec des augmentations de 3,70 et 9,75 % en 24 heures, la crypto-monnaie populaire Elrond est devenue un défi.

Le prix d’Elrond est stable depuis quelques années maintenant. Jeudi, la plateforme a annoncé l’ouverture du pool de jalonnement EGLD sur Binance. En outre, l’échange vient d’atteindre 100 milliards de transactions. La récente augmentation de la réputation du réseau Elrond lui donne un coup futur idéal.

La combinaison profite grandement aux commerçants. Les transactions peuvent gagner jusqu’à 55,49 % par an par rendement (APY) et diviser 100 récompenses EGLD d’une valeur de 19 000 $. Négocier le jeton pendant 10, 30, 60 ou 90 jours permet aux traders de bénéficier de taux d’intérêt annuels incroyables. Le plafond de piquetage verrouillé est de 0,2 EGLD.

Partenariat avec Woodstock Fund

En plus de cela, la plateforme travaille activement sur de nombreuses initiatives pour aider la communauté. Elle vient d’établir un partenariat avec Woodstock Fund. Le partenaire a annoncé un investissement massif dans une initiative de jalonnement non dépositaire.

Après une semaine de correction à 225 $, la crypto-monnaie s’échangeait à 250 $, en hausse de 6,01 % en 24 heures. Sur le graphique à 1 jour, l’altcoin a établi un canal parallèle ascendant. Le motif approche de sa zone de convergence. Par conséquent, l’altcoin est peut-être sur le point d’éclater.

Au fur et à mesure que des acheteurs supplémentaires entrent, l’actif peut franchir la barre des 283 $. Les acheteurs et les vendeurs peuvent à nouveau se battre autour de l’ATH. Cela peut pousser le prix à plus de 300 $ si son dernier programme de jalonnement attire plus d’utilisateurs. Si la barrière actuelle se brise, le prix d’Elrond pourrait descendre en dessous de 225 $.

Le reste du trimestre s’annonce prometteur pour EGLD. Il se concentre sur les bases pour dominer la révolution technologique à venir. Selon CoinMarketCap, le prix Elrond aujourd’hui est de 245,85 USD avec un volume de transactions sur 24 heures de 182 221 836 USD.