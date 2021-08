Le prix des AirPods 2 d’Amazon est le plus bas de toute l’année, mais plus pour longtemps

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Au début du mois dernier, Amazon a lancé une vente folle sur les AirPod d’Apple. À quel point était-ce fou, demandez-vous? Les quatre modèles, y compris la suppression du bruit AirPods Pro et chaud nouveau AirPods Max étaient en vente aux prix les plus bas de l’année. Le prix des AirPods Pro d’Amazon correspondait à son énorme remise de Prime Day. Et la vente sur AirPods Max avait en quelque sorte des prix encore plus bas que Prime Day. Aujourd’hui, cependant, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que les quatre modèles d’AirPod d’Apple sont toujours en vente avec des remises importantes. La mauvaise nouvelle est que les prix commencent déjà à grimper, il n’y a donc qu’un seul modèle encore disponible au prix le plus bas d’Amazon en 2021. C’est celui d’Amazon. AirPod 2 prix, qui est le plus bas de toute l’année. Pourquoi attendre les AirPods 3 quand vous pouvez conclure un accord comme celui-ci ?

Apple AirPods avec étui de chargement (filaire) Prix catalogue : 159,00 $ Prix : 119,00 $ Vous économisez : 40,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Prix ​​AirPods 2 et prix AirPods Pro sur Amazon

Les AirPod sont très populaires même lorsqu’ils sont disponibles au prix de détail complet d’Apple. Vous pouvez donc imaginer à quelle vitesse ils se sont envolés des étagères lors du Prime Day en juin. Amazon offrait les remises les plus importantes de l’année, donc plusieurs versions d’AirPods se sont vendues. Le premier modèle qui s’est vendu était celui d’Apple AirPods 2 avec étui de chargement filaire, mais ils sont maintenant de nouveau en stock et en vente avec une belle remise de 40 $ qui les ramène à seulement 119 $. L’autre modèle qui s’est vendu devrait être plus qu’évident car il se vend tout le temps. C’est le bien-aimé d’Apple AirPods Pro, qui sont les écouteurs les plus vendus parmi nos lecteurs. Ils font également partie des écouteurs les plus vendus sur la planète.

Aujourd’hui, nous avons des nouvelles fantastiques. Les modèles AirPods bien-aimés d’Apple sont de retour en stock après avoir été épuisés. Mieux encore, ils sont également de nouveau en vente au prix le plus bas d’Amazon de 2021 ! Avant d’acheter l’un de ces écouteurs, cependant, vous devez connaître une autre offre. Croyez-le ou non, Apple est incroyablement chaud AirPods Max, qui ne sont presque jamais mis en vente avec aucune remise, sont également à un nouveau prix bas de tous les temps !

AirPods Pro vous coûtera 249 $ si vous achetez une paire dans un magasin Apple ou si vous les commandez en ligne sur le site Web d’Apple. Et bien sûr, c’est vrai que vous les obteniez maintenant ou lors d’un événement de vente énorme. Apple ne fait pas de remises, comme la plupart des gens le savent très bien. Il va sans dire que les AirPods Pro valent chaque centime au détail. Mais pourquoi payer autant quand Amazon les propose toujours à prix réduit ?

Les acheteurs d’Amazon peuvent souvent trouver des AirPods Pro en vente pour 219 $, ce qui représente une économie solide de 30 $. Cependant, ils se vendent assez souvent, comme ils l’ont fait lors du Prime Day plus tôt cette année. AirPods Pro sont maintenant de retour en stock chez Amazon – et ils sont en vente pour seulement 197 $. Cela signifie que vous économiserez 52 $ par rapport à leur achat auprès d’Apple. C’est également le prix le plus bas d’Amazon de l’année, correspondant à l’accord de Prime Day 2021 !

Tous les autres modèles d’AirPod sont également réduits pour le moment sur Amazon, y compris une réduction qui est encore plus importante. Comme nous l’avons mentionné précédemment, AirPods 2 avec étui de chargement filaire sont en baisse à 119 $ en ce moment, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu jusqu’à présent cette année pour le grand public. Et en plus de tout cela, il y a une dernière chose que vous voudrez peut-être noter.

La nouveauté d’Apple AirPods Max sont encore parfois difficiles à trouver en stock dans les magasins dans certaines couleurs, mais ils sont disponibles sur Amazon dans tous les coloris. C’est génial qu’ils soient en stock et disponibles pour être expédiés immédiatement. Mais ils sont également en vente à un nouveau prix bas de tous les temps. Nous ne pouvons pas le croire! Les AirPods Max ne sont presque jamais mis en vente avec une remise significative. Mais Amazon propose une grosse baisse de prix de 50 $ ! Ils sont toujours chers, mais vous ne trouverez probablement pas de remise plus importante de si tôt.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les AirPod sont toujours en vente, mais la plupart des modèles ne sont plus aux prix les plus bas de l’année d’Amazon. Cela signifie que la remise d’Amazon sur AirPods 2 avec étui de chargement filaire va probablement rétrécir bientôt aussi. Cela pourrait être votre dernière chance pendant longtemps de marquer une paire à ce prix. Ne manquez pas !

De plus, ne manquez pas notre revue AirPods Pro et AirPods Max pour plus d’informations sur ces superbes écouteurs !

AirPods Pro

Les AirPods Pro d’Apple sont dotés d’une suppression active du bruit ainsi que d’un nouveau « mode de transparence » qui amplifie tous les sons autour de vous, ce qui est idéal pour les conversations sans avoir à retirer vos écouteurs.

Les embouts en silicone coniques personnalisés sont disponibles en trois tailles différentes pour assurer un ajustement parfait

Les AirPods Pro sont résistants à la transpiration et à l’eau. De cette façon, vous pouvez les porter lors d’entraînements intenses ou même sous la pluie sans avoir à vous inquiéter

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AirPod 2

Les AirPod s’allument automatiquement lorsque vous les retirez de l’étui, et ils se connectent instantanément à votre smartphone ou tablette

Configuration facile pour tous vos appareils Apple La prise en charge des mots clés « Hey Siri » vous permet d’appeler Siri sans lever le petit doigt

Les commandes tactiles vous permettent d’appuyer deux fois sur les AirPod pour jouer ou avancer

Apple AirPods avec étui de chargement (filaire) Prix catalogue : 159,00 $ Prix : 119,00 $ Vous économisez : 40,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 159,98 $ Vous économisez : 39,02 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AirPods Max

La technologie d’annulation active du bruit de pointe bloque tout le bruit qui vous entoure. Cela vous permet de vous concentrer sur votre musique ou vos podcasts préférés sans interruption Un son haute fidélité incroyable est obtenu avec les pilotes dynamiques personnalisés spéciaux d’Apple.

Profitez d’un son digne d’un cinéma avec un son spatial incroyable et un suivi dynamique de la tête — c’est comme un son surround pour les écouteurs !

Nouveaux AirPods Max d’Apple – Bleu ciel Prix catalogue : 549,00 $ Prix : 499,99 $ Vous économisez : 49,01 $ (9%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.