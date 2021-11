Le prix des AirPods Pro Black Friday passe à 159 $, et plus encore

Toutes les meilleures offres de mardi sont à venir avec de nouveaux plus bas historiques sur Apple Watch Series 7 en tête. C’est à côté du prix du Black Friday sur AirPods Pro à 159 $ et cette vente d’accessoires pour iPhone de la semaine de Thanksgiving d’Anker de 12 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les styles Apple Watch Series 7 tombent à de nouveaux plus bas historiques

Amazon propose désormais une sélection de tout nouveaux modèles Apple Watch Series 7, offrant certaines des toutes premières réductions de prix sur les styles en aluminium GPS standard. À partir de 380 $ pour les tailles de 41 mm, il s’agit de nouveaux plus bas historiques à 19 $ sur le taux en vigueur, et dans la plupart des cas, les toutes premières démarques pour commencer. Plusieurs couleurs différentes sont également disponibles.

En tant que dernier tracker de fitness à rejoindre la gamme, Apple Watch Series 7 arrive avec des améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs. En vedette par l’écran sensiblement plus grand, il y a maintenant une résistance à la poussière IP6X ajoutée à associer aux fonctions habituelles de suivi de la condition physique. Il existe également un nouveau mode de charge rapide qui peut fournir suffisamment de charge pour être porté toute la nuit en seulement 8 minutes. Voici comment il se compare également aux modèles de la génération précédente.

Vente Hyper Black Friday

Il est temps de commencer à vérifier la liste de souhaits de vacances de vos amis ou de votre famille et Hyper a tout ce qu’il vous faut 30% DÉSACTIVÉ offres à l’échelle du site et doorbusters. Et pour bien démarrer la saison, vous pouvez obtenir 35% de réduction le lundi et le mardi uniquement. Utilisez simplement le code HYPER35 à la caisse.

Concentrateur USB-C HYPERDRIVE DUO 7-en-2 – 69,99 $ (Rég. 99,99 $) Concentrateur USB-C HYPERDRIVE VIPER 10-en-2 – 90,99 $ (Rég. 129,99 $) Concentrateur USB-C HYPERDRIVE ULTIMATE 11-en-1 – DOORBUSTER | 49,99 $ (Rég. 129,99 $) Concentrateur USB-C HYPERDRIVE 4-en-1 – 41,99 $ (Rég. 59,99 $) Concentrateur USB-C HYPERDRIVE 6-en-1 Pour iMac 24″ – 55,99 $ (Rég. 79,99 $) HYPERDRIVE 5-en-1 Hub USB-C pour iMac 24″ – 34,99 $ (Reg. 49,99 $)

AirPods Pro d’Apple avec étui MagSafe jusqu’au prix du Black Friday

Les prix du Black Friday sont maintenant arrivés sur le tout nouveau Apple AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe. Descendre à 159 $ chez Walmart, vous recherchez le meilleur prix à ce jour et une réduction de prix digne des vacances à 90 $ sur le prix habituel de 249 $.

Offrant tout ce que la paire originale d’écouteurs phares d’Apple a fait, le pack AirPods Pro récemment actualisé ANC ainsi qu’un mode de transparence compagnon, la prise en charge de Spatial Audio et Hey Siri. Emballé dans le même facteur de forme qu’auparavant, le boîtier de charge actualisé offrira 24 heures de lecture, mais prend désormais en charge MagSafe en plus de ses options Qi et Lightning d’origine. Obtenez tous les détails dans notre couverture de lancement, puis rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Simply Mac – jusqu’à 350 $ de réduction sur les Mac + 50 % de réduction sur HomePod mini, plus

La vente Simply Mac Black Friday est lancée, offrant jusqu’à 50 % d’économies sur toute une gamme de produits et d’accessoires Apple – avec des scooters Segway pour enfants et adultes en plus ! Si vous recherchez un nouveau MacBook, la société vous permet non seulement d’économiser de l’argent sur les modèles bas de gamme et haut de gamme, mais elle propose également un HomePod mini à moitié prix avec tout achat de Mac.

MacBook Air 13 pouces 879,99 $ (rég 999 $) MacBook Pro 13 pouces 1149 $ (rég 1 299 $) MacBook Pro 14 pouces 1799 $ (rég. 1 999 $) MacBook Pro 16 pouces 2199 $ (rég 2 499 $) iMac 24 pouces 1149 $ (rég 1 299 $) iMac 27 pouces 1599 $ ( Rég $1,799)

La vente de la semaine de Thanksgiving d’Anker est lancée

La semaine de Thanksgiving est arrivée, et Anker célèbre en déployant la plus grande collection de remises sur sa gamme de chargeurs, multiprises, projecteurs et bien plus encore de 12 $. Via sa vitrine officielle Amazon, vous trouverez les meilleurs prix de l’année sur plusieurs pages de remises. Le support de voiture Anker PowerWave MagSafe à 25 $. Atteignant normalement 36 $, vous recherchez le meilleur prix depuis plusieurs mois, battu une seule fois auparavant.

En tant que l’un des derniers ajouts à la gamme, le nouveau support de voiture magnétique Anker PowerWave offre la plupart des fonctionnalités MagSafe attendues dans un ensemble prêt pour la route. En cliquant sur les bouches d’aération de votre voiture, il maintiendra votre combiné iPhone 12 ou 13 en place pour garder un œil sur la navigation et autres, bien qu’il n’y ait pas de charge directe. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Offres Roborock jusqu’à 42% de réduction

Ce Black Friday, vous n’avez pas à casser votre budget pour obtenir un excellent aspirateur robot et vadrouille pour garder vos sols propres toute l’année. Pour un temps limité, Roborock offre autant que 42% de réduction ses meilleurs aspirateurs, avec des options parfaites pour tous les budgets et tous les foyers.

Robot aspirateur laveur Roborock S7+ avec vidange automatique 720 $ (Rég. 950 $) Robot aspirateur laveur Roborock S7 455 $ (Rég. 650 $) Robot aspirateur LiDAR Roborock S4 MAX 280 $ (Rég. 430 $) Robot aspirateur et vadrouille Roborock E4 220 $ (Rég. 380 $) Robot aspirateur et vadrouille Roborock S6 Pure 360 $ (Rég. 600 $) Robot aspirateur Roborock S6 MaxV 460 $ (Rég. 750 $) Aspirateur-balai sans fil Roborock H7 360 $ (Rég. 500 $) Robot aspirateur laveur S5 MAX 380 $ (Rég. 550 $)

