Le prix des AirPods Pro s’effondre sur Amazon Prime Day : ils ne coûtent que 189 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les écouteurs les plus recherchés d’Apple, les AirPods Pro, sont à leur prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon Prime Day. Ils tombent bien en dessous de 200 euros provisoirement.

Si vous êtes un fan d’Apple et que vous souhaitez acheter des écouteurs, c’est pratiquement un fait que vous avez en tête : les AirPods Pro, avec suppression active du bruit et une assez bonne qualité sonore, est le modèle le plus vendu de ces derniers temps et cela son prix officiel ne descend pas en dessous de 279 euros.

Cependant, il y a des magasins et des moments où Il est possible d’acheter les AirPods Pro en solde pour beaucoup moins, et Amazon Prime Day est précisément ce dont vous avez besoin. Temporairement ces écouteurs sont réduits à seulement 188,99 euros.

C’est un prix que l’on a vu auparavant mais qu’Amazon récupère à l’occasion de cette campagne, le prix historique le plus bas des écouteurs d’annulation d’Apple, une barrière qui pour l’instant n’a pas été dépassée chez Amazon.

De plus, le vendeur est directement Amazon, et cela donne beaucoup de confiance. Il existe d’autres magasins qui les vendent encore moins cher, mais dans de nombreux cas, ce sont des contrefaçons. très bien réalisé, bien qu’ils n’aient pas Siri ou l’ANC des AirPods Pro.

La livraison est totalement gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, avec une livraison en seulement 24 heures pour les utilisateurs Prime.

Nous collectons les meilleures offres, remises et bonnes affaires que nous pouvons trouver lors du Prime Day les 21 et 22 juin, notamment dans les produits technologiques de toutes sortes.

Annulation, Siri et jusqu’à 24 heures d’autonomie

Il y a plusieurs choses que proposent ces casques qui en font une référence. La qualité sonore est bonne, comme nous l’avons vu dans l’analyse des AirPods Pro, bien qu’ils ne s’arrêtent pas là.

Par exemple, la suppression du bruit est l’une des meilleures, du moins en ce qui concerne les écouteurs True Wireless, car les modèles de serre-tête isolent encore plus.

D’autre part, l’autonomie de la batterie va jusqu’à 24 heures si l’on compte les charges que vous pouvez leur donner dans leur étui, que vous devez recharger avec un câble car toutes les versions n’ont pas de charge sans fil.

Les appels et les appels vidéo sont aussi clairs que vous le souhaitez, même dans des environnements bruyants. A tout cela, il ne faut pas oublier d’ajouter le point esthétique qui leur confère le simple fait d’être un produit Apple, ce que leur public apprécie sans aucun doute.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.