Le prix des cartes graphiques chute en Chine après la répression du Bitcoin Mining

Pendant ce temps, Nvidia Corp. continue de faire pression pour une puce réservée aux mineurs de crypto-monnaie, où le PDG a déclaré qu’ils “avaient appris à aller plus vite”, pour donner la priorité à sa clientèle de joueurs et s’immuniser contre le pire de tout crash potentiel.

Les prix des cartes graphiques ont chuté en Chine à la suite de la dernière répression du minage de crypto-monnaie.

Le modèle Nvidia Quadro P1000, une carte graphique d’entrée de gamme, est désormais disponible pour 2 429 yuans (376 $ US) dans un magasin franchisé JD.com, contre un pic de près de 3 000 yuans début mai.

Carte avancée, l’Asus RTX3060 est également en baisse à 4 699 yuans par rapport à son pic de 13 499 yuans en mai sur Tmall, exploité par le rival de JD.com, Alibaba Group Holding.

La répression de l’extraction de crypto-monnaie a entraîné la mise hors ligne d’environ 70% de la capacité d’extraction de Bitcoin en Chine, qui devrait être plus proche de 90% à la fin de ce mois.

Cela a entraîné la chute du taux de hachage à 87,3 TH/s, vu pour la dernière fois fin octobre, en baisse de 50 % par rapport au pic de la mi-mai.

Au milieu de cela, Nvidia Corp. continue de demander aux mineurs de crypto de ne pas acheter sa dernière puce graphique informatique haut de gamme, la GeForce RTX 3080 Ti et la RTX 3070 Ti, afin de donner la priorité à sa clientèle de joueurs.

Comme nous l’avons signalé, afin de dissuader les mineurs de récupérer toute l’offre, la société a délibérément supprimé la capacité des produits à exploiter efficacement les crypto-monnaies.

Selon Jon Peddie Research, environ 25 % des cartes graphiques complémentaires, environ 700 000 cartes pour une valeur totale de 500 millions de dollars, ont été expédiées au premier trimestre de 2021 à des mineurs ou à des personnes cherchant à les revendre à profit.

En tant que tel, Nvidia propose spécifiquement une puce uniquement pour les mineurs. La société prévoit un chiffre d’affaires de 400 millions de dollars au deuxième trimestre grâce à l’introduction de ces processeurs de crypto-mining (CMP) créés exclusivement pour les mineurs.

“Avec CMP, nous avons appris à aller plus vite”, a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia. Huang pense qu’il a vacciné l’entreprise contre le pire de tout crash potentiel causé par l’utilisation et l’élimination des cartes graphiques de crypto-minage, comme cela s’est produit en novembre 2018, lorsque l’entreprise a dû réduire ses prévisions de ventes annuelles à 2,7 milliards de dollars, soit 700 millions de moins que les estimations des analystes. cela a poussé les investisseurs à se débarrasser de l’action, faisant baisser ses prix de 20% en deux jours.

Selon Huang, l’extraction de crypto se poursuivra et les actifs numériques sont là pour rester. Lors du salon Computex de ce mois-ci, a-t-il déclaré aux journalistes, il espère que les marchés des crypto-monnaies atteindront la taille qui fera des puces à usage spécial un investissement rentable.

