Le prix des fuites de Pixel 6 est encore inférieur à ce que nous osions espérer

Google pourrait avoir un gagnant sur ses mains ici

Les Pixel 6 et 6 Pro ont été largement détaillés au cours des dernières semaines, avec des fuites de vidéos de lancement de produits montrant même Magic Eraser et Live Translate en action. Le seul mystère restant a été le prix américain du Pixel 6, mais cela change aujourd’hui grâce à une nouvelle fuite.

YouTuber M Brandon Lee de This is Tech Today a partagé plusieurs photos du système d’inventaire de Target sur Twitter, qui répertorie le prix de départ des Pixel 6 et 6 Pro à 599 $ et 898 $. Ce dernier semble un peu étrange, et il est possible qu’il soit révisé à 899 $. La liste mentionne également la « date de la rue » pour les Pixels comme étant le 28 octobre, ce qui correspond au jour où ils seront mis en vente. Google et d’autres détaillants pourraient encore adoucir cet accord avec des offres de précommande.

Les téléphones Pixel précédents n’étaient pas vraiment connus pour offrir beaucoup de valeur pour le prix qu’ils portaient, mais il semble que Google envisage de changer cela avec la série Pixel 6. Si les prix divulgués s’avèrent exacts, le Pixel 6 pourrait devenir le produit phare compact d’Android avec le meilleur rapport qualité/prix du marché après son lancement.

Le prix de 899 $ pour le Pixel 6 Pro semble également très raisonnable malgré le fait que Rick Osterloh ait précédemment affirmé qu’il s’agirait d’un produit « à prix premium » – il semble que nous nous soyons trop habitués à l’idée que cela signifie que cela doit être terminé. 1000 $.

À titre de comparaison, les Pixel 4 et 4 XL ont été lancés à 799 $ et 899 $ aux États-Unis en 2019. Depuis lors, les prix des appareils Android haut de gamme et phares ont augmenté en raison de plusieurs facteurs, notamment la hausse des prix des composants et la pénurie de semi-conducteurs. Le Pixel 6 avec ses spécifications phares sera toujours 100 $ moins cher que le Pixel 5 de milieu de gamme, lancé à 699 $ l’année dernière.

Bien que raide, la prime de 300 $ pour le Pixel 6 Pro par rapport au Pixel 6 est logique car elle offrira un système de caméra plus performant avec un téléobjectif 4x, un écran LTPO plus grand de 6,7 pouces et une batterie plus longue de 5 000 mAh. Ce sera également le Pixel qui se rechargera le plus rapidement, capable d’atteindre 50 % de charge en seulement 30 minutes.

Les prix américains des Pixel 6 et 6 Pro seront également conformes à leurs prix européens, où les téléphones coûteront 649 € et 899 €.

Si vous envisagez de vous procurer le Pixel 6 ou 6 Pro, il peut être judicieux de le faire dès leur lancement. Compte tenu des prix attractifs et de la pénurie actuelle de semi-conducteurs, il pourrait être difficile de mettre la main sur les nouveaux Pixels pendant assez longtemps.

