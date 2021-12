Le prix des OnePlus Buds chute à 39 euros : l’un des meilleurs casques avec annulation, à prix cassé | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

OnePlus commercialise plusieurs casques haut de gamme milieu de gamme en Espagne. Certains d’entre eux, les Buds avec ANC, sont également à un prix de démolition sur AliExpress Plaza avec une expédition en seulement 2-3 jours.

Qui n’a pas déjà un casque sans fil ? De qualité plus ou moins grande, les casques True Wireless ont conquis le marché ces dernières années, notamment les modèles les moins chers de tous, ceux qui n’atteignent même pas les 20 euros.

Cependant, de nombreux utilisateurs exigent un peu plus de qualité audio et d’isolation des bruits externes, et c’est là qu’interviennent les casques antibruit sans fil, qui deviennent également de plus en plus abordables.

À l’heure actuelle, il y en a qui ont baissé et dont le prix est élevé, les OnePlus Buds, que nous avons pu analyser et qui coûtait environ 100 euros il y a quelques mois, mais qui n’est désormais plus que de 39,99 euros sur AliExpress Plaza.

Ces écouteurs sans fil ont une suppression du bruit pour les appels, une très longue durée de vie de la batterie et un son très équilibré.

Cette boutique en ligne est la version d’AliExpress qui a son entrepôt en EspagneC’est-à-dire que tous vos envois sont nationaux, ne passent pas par la douane et incluent la TVA, il n’y aura donc pas de surprises. Non seulement cela, mais vous aurez également votre achat à la maison en 2-3 jours ouvrables.

Pour mettre cette offre en contexte sur les OnePlus Buds avec ANC d’AliExpress Plaza, il suffit de regarder combien coûtent ces mêmes écouteurs sur Amazon : plus de 75 euros, et uniquement dans l’une des couleurs dans lesquelles il est disponible, le bleu.

Non seulement ils ont une suppression active du bruit mais, comme nous avons pu le voir dans leur revue, la qualité audio est exceptionnelle, surtout pour le prix qu’ils ont en ce moment, ils sont donc sans aucun doute l’un des meilleurs écouteurs avec ANC à acheter en termes de relation .qualité prix.

Choisir de bons écouteurs adaptés à vos habitudes de port peut ne pas sembler une chose facile, mais avec ce guide, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir.

Ce ne sont pas les moins chers, oui, puisque probablement parmi les principales marques cet honneur correspond à un autre constructeur asiatique, en fait, qui vend ses Buds Air 2 sur Amazon pour seulement 45 euros, une vraie aubaine aussi, bien que probablement avec des performances un peu inférieures au modèle OnePlus.

Dans tous les cas, il est clair que la concurrence pour vendre de meilleurs casques Bluetooth à des prix de plus en plus bas permet aux utilisateurs de choisir facilement et à moindre coût un modèle avec de très bonnes fonctionnalités.

