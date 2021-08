Le prix des pièces FIS augmente de 130% Crypto new media

in

Stafi (FIS) est l’un des projets de crypto-monnaie les plus en vue d’aujourd’hui, avec une flambée des prix de plus de 100 % après une augmentation de 5 500 % du volume des transactions.

Si vous souhaitez investir dans la cryptographie du protocole STAFI, ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur la crypto-monnaie, cet article explique toutes les informations clés que vous devez connaître. Lisez la suite pour commencer.

Tout d’abord, si vous souhaitez savoir où acheter des jetons Stafi rapidement, facilement et à moindre coût, consultez la section directement ci-dessous. Vous y trouverez notre liste des meilleurs endroits pour acheter des pièces Stafi au Royaume-Uni et dans le monde.

Comment et où acheter des cryptos Stafi en ligne

Pour acheter des jetons FIS dès maintenant, cliquez sur l’un des liens ci-dessous, déposez des fonds et achetez le nombre de pièces que vous souhaitez posséder.

Voici les deux meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger des cryptos FIS aujourd’hui :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des taux de commission et de frais les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de copy trading social en font un excellent choix pour ceux qui débutent.



Achetez FIS avec eToro aujourd’hui

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.



Achetez FIS avec Binance aujourd’hui

Qu’est-ce que Stafi ?

Il s’agit d’un projet de crypto-monnaie et FIS est le jeton natif de la plate-forme.

Stafi est l’abréviation de Staking Finance, et c’est un protocole au sein de l’espace financier décentralisé qui vise à débloquer la liquidité des actifs mis en jeu. En utilisant Stafi, votre taux de staking peut être augmenté à un niveau supérieur (théoriquement 100%).

Cela rend le jalonnement une pratique beaucoup plus rentable, renforcée par le système de sécurité du protocole STAFI.

Dois-je acheter des pièces Stafi aujourd’hui ?

Si vous avez analysé la crypto-monnaie à la fois au niveau fondamental et technique, et que vous pensez qu’elle est destinée à une croissance à long terme, acheter des jetons FIS et les conserver dans un portefeuille pour spéculer sur leur valeur future pourrait être une bonne idée. Vous pouvez également utiliser FIS pour participer au processus de jalonnement amélioré.

Cependant, les crypto-monnaies sont des actifs très volatils, alors assurez-vous de prendre votre temps et de mener une due diligence complète.

Prévisions de prix Stafi 2021

Notre prévision de prix crypto FIS est la suivante : jusqu’à 2,76 $ cette année, 3,09 $ d’ici 2022 et 6,20 $ d’ici 5 ans.