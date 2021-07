Le prix des piles (STX) augmente de 195% après avoir révélé son intention d’apporter DeFi à Bitcoin Crypto new media

Ethereum (ETH) est actuellement le leader en ce qui concerne les capacités de contrat intelligent et le grand nombre de projets opérant sur son réseau, mais la poussée pour créer des produits sur Bitcoin (BTC) gagne du terrain avec des défenseurs comme le PDG de Square Jack Dorsey à la tête de l’effort pour apporter la finance décentralisée (DeFi) au réseau Bitcoin.

Un projet visant à combiner les fonctionnalités de DeFi avec la sécurité du réseau Bitcoin est Stacks (STX), un protocole blockchain de couche un conçu pour apporter des contrats intelligents et des applications décentralisées (dApps) au réseau Bitcoin.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que depuis qu’il est tombé à un creux de 0,50 $ le 22 juin, le prix STX a augmenté de 195% à 1,47 $ le 11 juillet et maintenant que Bitcoin a montré une certaine dynamique haussière, le prix STX augmente à nouveau avec un 10% gagner le 22 juillet.

Graphique STX/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Trois raisons de la récente force de STX incluent la sortie du langage de programmation Clarity qui a apporté des contrats intelligents à Stacks 2.0 et Bitcoin, la possibilité pour les détenteurs de STX de miser des jetons pour les récompenses BTC et l’arrivée de DeFi et de jetons non fongibles (NFT) au Réseau Bitcoin.

Les contrats intelligents arrivent sur Bitcoin

L’introduction du langage de programmation Clarity sur Stacks a été le principal catalyseur de croissance de l’écosystème Stacks car il a permis la création de contrats intelligents sur le réseau Bitcoin.

J’ai entendu dire que cette affaire de contrats intelligents pour Bitcoin pourrait être, peut-être, un gros problème.@Stacks – muneeb.btc (@muneeb) 8 juillet 2021

Clarity prétend être un « langage décidable », ce qui signifie que « vous pouvez savoir, avec certitude, à partir du code lui-même, ce que le programme va faire ».

La principale différence entre Clarity et les autres langages de contrats intelligents réside dans son langage décidable, qui n’est pas Turning complete, et dans le fait que le langage est interprété et diffusé tel quel sur la blockchain, plutôt que d’être compilé, ce qui “assure que le code exécuté est lisible par l’homme et auditable.

La collaboration entre les deux réseaux signifie que des secteurs populaires comme DeFi et NFT ont désormais un moyen de fonctionner et d’être enregistrés sur le réseau Bitcoin sans avoir à se soucier de la lenteur des transactions et de l’augmentation des coûts.

Les détenteurs de STX peuvent gagner des BTC en jalonnant

Stacks a récemment déployé le jalonnement STX pour les détenteurs, ce qui leur permet de gagner du BTC en récompense.

Le réseau Stacks utilise un nouveau protocole de minage appelé preuve de transfert (PoX), qui fonctionne en parallèle avec Bitcoin et utilise le réseau BTC comme support de diffusion fiable pour ses en-têtes de bloc.

Alors que la plupart des réseaux de preuve de mise offrent des récompenses de mise payées dans le jeton natif, les membres de la communauté Stacks peuvent miser leurs jetons STX pour gagner du BTC à un taux moyen de 10 %.

Cela représente l’une des rares opportunités dans l’espace crypto où un détenteur de jetons peut miser ses jetons et gagner du BTC en récompense.

DeFi et NFT arrivent sur Bitcoin

Le 10 juillet, STX a créé et vendu le tout premier Bitcoin NFT de la blockchain Stacks.

Moment historique pour #Bitcoin “Mine” de Cara Delevingne, le tout premier Bitcoin #NFT à être frappé et mis aux enchères sur la blockchain #Stacks s’est vendu pour 18 000 STX. 21 000 $ aux prix actuels Le coût de fabrication et de transfert de « Mine » n’était que de 0,0007 #STX ou 0,001 $https://t.co/hjJRZwGPgR – Jim.btc (@iCrypto_) 10 juillet 2021

L’événement était censé marquer le début d’une nouvelle ère de contrats intelligents sur Bitcoin et d’autres nouvelles haussières ont révélé que l’USD Coin (USDC) s’étendrait au réseau Stacks. Cela a incité certains experts à citer la loi Bitcoin qui stipule que “des expériences réussies de cryptographie finiront par arriver à Bitcoin”.

L’arrivée des capacités NFT et DeFi a également introduit de nouvelles façons de tirer parti de ces secteurs populaires pour gagner un rendement en BTC, ce qui a le potentiel d’attirer de nouveaux participants.

À la suite de ces développements, l’élan pour STX a été à la hausse en juillet, comme en témoigne une augmentation du prix et du volume des transactions sur 24 heures.

Les données VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour STX le 19 juillet, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données, notamment le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS™ (vert) par rapport au prix STX. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS™ pour STX a grimpé dans le vert le 19 juillet et a atteint un sommet de 70 environ 34 heures avant que le prix ne remonte de 42% au cours des deux jours suivants.

