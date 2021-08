Le prix des véritables écouteurs sans fil SoundPEATS sur Amazon est réduit

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à de vrais écouteurs sans fil ? Inutile de dire que ce sont les différents modèles d’AirPod d’Apple. Quiconque recherche de véritables écouteurs sans fil qui ne se soucie pas du prix envisagera évidemment les AirPod. Et en fait, c’est le moment idéal pour en acheter une paire.

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez AirPod 2 en vente au prix le plus bas d’Amazon de 2021. AirPods Pro sont également en vente, actuellement au prix de 197 $ au lieu de 249 $. C’est une remise massive de 52 $ et c’est à moins de 7 $ du meilleur prix de l’année d’Amazon jusqu’à présent. Mais 197 $, c’est quand même beaucoup d’argent à dépenser pour des écouteurs. Même les AirPods 2 sont hors de portée pour de nombreuses personnes alors qu’ils sont réduits à 119 $. Si vous recherchez de véritables écouteurs sans fil impressionnants à un prix qui ne vous ruinera pas, vous devez absolument vérifier Écouteurs sans fil SoundPEATS TrueCapsule avec contrôle tactile intelligent à l’heure actuelle. Grâce à un rare double rabais, ils sont en vente au prix le plus bas que nous ayons vu depuis longtemps.

Écouteurs sans fil SoundPEATS TrueCapsule avec contrôle tactile intelligent, Bluetooth 5.0 Prix catalogue : 25,99 $ Prix : 23,39 $ Vous économisez : 2,60 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Prix ​​des vrais écouteurs sans fil SoundPEATS

Peu importe que vous recherchiez des écouteurs sans fil d’Apple, Sony, Bose ou d’une autre marque de premier plan. Peu importe ce que vous choisissez, vous allez dépenser bien plus de 100 $. C’est très bien si vous pouvez vous le permettre et que vous prévoyez de les utiliser tout le temps. Mais c’est beaucoup plus que ce que certaines personnes veulent dépenser.

Pour seulement 28 $, Écouteurs sans fil SoundPEATS TrueCapsule offrent des performances impressionnantes à un prix raisonnable. En fait, ce prix est au-delà du raisonnable. Ces écouteurs offrent une qualité sonore exceptionnelle et des performances de basses solides. Ils ont également Bluetooth 5.0 pour des connexions sans fil stables qui ne se coupent pas. Les appels téléphoniques sont agréables et clairs grâce à un micro haute définition amélioré. Et la durée de vie de la batterie est excellente, offrant 24 heures de lecture entre les écouteurs et le boîtier de chargement sans fil. Cela signifie que vous passez facilement une semaine complète sans les recharger, même si vous les utilisez quelques heures par jour.

Comme nous l’avons dit, 28 $ est certainement un excellent prix pour ces véritables écouteurs sans fil. Mais vous ne dépenserez pas autant si vous achetez une paire maintenant. Une remise de 7 % et un coupon de 10 % se combinent pour réduire le prix à seulement 23,39 $ pour une durée limitée. C’est une offre insensée pour les écouteurs avec plus de 3 600 avis 4 étoiles et 5 étoiles sur Amazon !

Voici les principaux points à retenir :

Les écouteurs sans fil SoundPEATS TrueCapsule offrent une qualité sonore supérieure à un prix abordable Le chipset Realtek et le diaphragme biologique se combinent pour aider à améliorer l’audio Profitez d’une expérience d’écoute claire avec des basses profondes Ces véritables écouteurs sans fil utilisent la dernière technologie Bluetooth 5.0 Ils offrent une transmission audio rapide et stable sans cordon pour s’emmêler Un nouveau micro amélioré offre une excellente qualité d’appel lors des appels téléphoniques Les écouteurs et l’étui de chargement inclus se combinent pour offrir 24 heures de temps de lecture Vous pouvez passer toute la semaine avant qu’il ne soit temps de recharger l’étui Les écouteurs s’allument automatiquement lorsque vous les retirez de l’étui Les fonctions de contrôle tactile intelligent vous permettent de contrôler la lecture, les appels téléphoniques et votre assistant vocal sans jamais toucher votre smartphone Comprend trois tailles différentes d’embouts auriculaires pour assurer un ajustement confortable Fonctionne parfaitement avec iPhone, iPad, appareils Android et tout autre appareil avec Bluetooth 4.0 ou version ultérieure

