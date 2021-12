Le prix des vêtements va augmenter car le recyclage sera obligatoire

16/12/2021 à 16h23 CET

Veronica Pave

L’industrie textile sera obligée, à partir de 2022, de recycler ses vêtements. Ils ne pourront ni détruire ni jeter les vêtements qui ne sont pas vendus. Dès le premier trimestre de l’année prochaine, tout ce qui est fabriqué devra avoir une seconde vie, tout comme l’emballage ou le verre. La future loi déchets interdira au secteur textile de détruire les tissus et forcera la réutilisation des déchets textiles en payant une « écotaxe » pour encourager le recyclage et moins polluant.

Et c’est que la mode, avec ses tendances éphémères liées à des tendances temporaires, est le deuxième secteur économique qui nuit le plus à l’environnement, selon le classement des Nations Unies. En fait, un rapport récent rapporte que moins de 1% de la production textile totale est recyclée en cycle fermé, c’est-à-dire avec un usage identique ou similaire. Malgré cela, l’industrie a jusqu’à présent échappé aux réglementations vertes et au recyclage, jusqu’à présent.

Avec la nouvelle réglementation espagnole, « La destruction des excédents invendus de produits non périssables, tels que les textiles, les jouets et les appareils électriques, entre autres, est interdite. », lit le projet de loi, toujours en cours d’examen parlementaire.

|

L’intention est de créer une entité dédiée au recyclage des textiles, à la manière d’Ecoembes, à travers la figure de la « responsabilité élargie du producteur (RAP) », qui imposerait au moyen d’un arrêté royal aux producteurs d’effectuer un « consigne, retour et retour », et définit les postes de gestion des déchets que les producteurs doivent financer et les mécanismes de contrôle des systèmes individuels et collectifs qui se créent.

C’est-à-dire que ce serait l’entité responsable de obliger ceux qui polluent à payer l’écotaxe. En attendant que la loi soit rédigée, il y a déjà quelques entités, de l’industrie textile et de l’économie sociale, qui travaillent sur leur plan de viabilité à appliquer comme ce chiffre.

La loi prévoit également une augmentation du coût des vêtements, puisque les chaînes de mode auront le pouvoir d’augmenter légèrement le prix de leurs vêtements afin de payer le recyclage de ceux qu’elles ne vendent pas, de réduire légèrement leur production, ou les deux.

La loi prévoit également des objectifs de recyclage minimaux, de sorte que les vêtements doivent être conçus selon certains critères qui facilitent la réutilisation. Parmi eux, par exemple, la possibilité de mélanger les matériaux en excès ou de les remplir de billes est exclue. Au niveau européen, elle travaille également dans ce sens et l’un de ses objectifs est de créer un étiquetage et une certification communs afin que le consommateur puisse connaître et comparer le degré de durabilité des vêtements qu’il achète.

Seulement 12% sont recyclés en Espagne

En Espagne, seulement 12,16% des vêtements fabriqués sont recyclés. Le Pays Basque est en tête du pays, puisqu’il recycle 24,9 % de ces déchets. Cependant, dans les communautés autonomes telles que Murcie, les îles Canaries, Madrid, Castille-La Manche et Estrémadure, même pas 10 % sont recyclés.

L’impact environnemental des matériaux est également différent. Un kilogramme de fibre de polyester – le matériau le plus utilisé au monde – consomme 108 kW par heure, 21 litres d’eau et émet 3,3 kilos de dioxyde de carbone.

|

Le polyamide, étant le moins utilisé, consomme 160 kWh et 40 litres d’eau. Il émet également 8,3 kilos de dioxyde de carbone. En revanche, le coton se démarque, la deuxième fibre la plus utilisée au monde -27 millions de tonnes par an- qui consomme 1 559 litres d’eau pour un seul kilogramme de fibre.

L’industrie se prépare déjà à s’adapter à ces changements profonds. A cet effet, la Loi établit un calendrier pour la mise en place de nouvelles collectes séparées de déchets pour leur valorisation, en plus de celle existante pour le papier, les métaux, le plastique et le verre.

La collecte sélective est ainsi étendue aux biodéchets ménagers, à partir de 2022 pour les collectivités locales de plus de 5 000 habitants, et à partir de 2024 pour le reste des communes ; aux déchets textiles, huiles alimentaires usagées, déchets ménagers dangereux et déchets encombrants à partir de 2025.

Cela peut vous intéresser : Fast-fashion : la mode qui tue la planète

Cela peut vous intéresser: « La mode écologique est un peu plus chère, mais elle dure plus longtemps et est plus saine »