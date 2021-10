Le prix d’Ethereum a dépassé les 4 000 $; Bulls vise à fermer la distance à ATH à 4 400 $

Ethereum est sur l’approche finale à 4 400 $ après avoir abaissé la barrière à 4 000 $. Les indicateurs SuperTrend et MACD soutiennent les signaux d’achat alors que les acheteurs affluent vers le marché.

Le marché des crypto-monnaies met actuellement en lumière les altcoins après les semaines où Bitcoin s’est uniquement rallié à des niveaux plus élevés. Ethereum semble être en tête du peloton après avoir fait un retour au-dessus de 4 000 $.

L’éther n’est pas le seul altcoin à la hausse, car Solana se négocie à 183 $ à l’écriture après avoir progressé de près de 17% en 24 heures. Les autres gagnants à deux chiffres incluent Litecoin et OKB avec respectivement 10 et 18,5%. La plupart des altcoins affichent des gains considérables à deux chiffres.

Prix ​​Ethereum sur le tronçon à domicile à 4 400 $

Alors qu’Ether a maintenu la tendance haussière intacte au cours des deux dernières semaines, il n’a pas atteint 4 000 $ jusqu’à présent. Altcoins a principalement connu le défi parce que Bitcoin a continué à secouer le sol pour de nouveaux niveaux. À l’heure actuelle, BTC se négocie à un pouce des sommets historiques.

Ethereum a parcouru un long chemin au cours des dernières 24 heures, défendant d’abord un support à 3 800 $, puis dépassant la zone d’approvisionnement critique marquée en rouge. La deuxième plus grande crypto-monnaie se négocie autour de 4 160 $ ​​à l’écriture, tandis que les taureaux se tournent vers le record atteint à 4 400 $ en mai.

Graphique journalier ETH/USD

Graphique des prix ETH/USD par Tradingview

Pendant ce temps, l’image technique est fortement haussière sur la base de l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et de l’indice de force relative (RSI). Ce dernier a récemment franchi au-dessus de la ligne moyenne ; simultanément, il a soutenu un signal d’achat depuis fin septembre.

Le RSI confirme l’emprise haussière croissante sur l’ETH, et à mesure qu’il se déplace dans la région de surachat, davantage d’ordres d’achat sont attendus. Un autre signal d’achat de l’indicateur SuperTrend souligne l’influence des taureaux, soutenant ainsi Ethereum pour la percée ultime à 4 400 $.

Niveaux intrajournaliers des prix Ethereum

Taux au comptant : 4 177 $

Tendance : fortement haussière

Soutien : 4 000 $

Résistance : 4 400 $

