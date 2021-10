Le prix d’Ethereum augmente au-dessus de 3,6 000 $! Le prix de l’ETH atteindra-t-il 4 000 $ d’ici ce week-end?

Le deuxième plus grand altcoin est de retour dans le vert après la plus grande crypto-monnaie, Bitcoin. Le prix ETH est revenu à des niveaux supérieurs à 3 600 $, tandis que le prix BTC se négocie actuellement au-dessus de 58 000 $ tout en progressant à 60 000 $.

Analyse des prix d’Ethereum :

Au cours des premiers jours d’octobre, le prix de l’Ethereum a eu une forte tendance positive. L’ETH/USD a augmenté de plus de 30 % depuis son précédent creux de 2 750 $ jusqu’à son sommet actuel de 3 650 $.

À ce jour, Ethereum a lancé une nouvelle tendance à la baisse à partir du niveau de résistance de 3 600 $. Le niveau de support de 3 500 $ et la moyenne mobile simple de 100 heures ont tous deux été dépassés par l’ETH. Les taureaux, en revanche, sont restés actifs à près de 3 400 $. En termes de dollar américain, il est resté au-dessus du niveau de support de 3 400 $. Pour lancer une nouvelle hausse dans un avenir proche, le prix de l’ETH doit atteindre 3 540 $. 3 000 $, 2 750 $ et 2 500 $ sont les niveaux de support immédiat.

Selon Santiment, la 15e plus grande blockchain, LTC, a dépassé le plus grand jeton de plate-forme DeFi et NFT, ETH, en termes de portefeuilles actifs. Les frais élevés actuels mettent à rude épreuve les activités d’Ethereum sur la chaîne, selon les chercheurs de Santiment.

La part de marché d’Ethereum est en baisse constante, malgré la forte augmentation des prix de Bitcoin au moment de la publication. Ainsi, alors que l’action des prix d’Ethereum est actuellement modeste, ses perspectives d’avenir semblent prometteuses.