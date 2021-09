Le prix d’Ethereum baisse de 15% car les cratères ETH sont inférieurs au soutien psychologique à 3 000 $

Les Prix ​​de l’Ethereum est plongé dans le rouge depuis le début de la semaine, les frayeurs du 20 septembre se répercutant toujours sur la scène crypto.

Même si les acheteurs sont confiants, la tendance est donnée. Il pourrait y avoir encore plus de pertes sur le pipeline à la lecture de l’action des prix dans le graphique journalier.

Motif tête et épaules Ethereum

À partir de l’évolution du graphique journalier, Peter Brandt a choisi un modèle tête-et-devrait.

#Bear_Trap Je soupçonne fortement que la récente faiblesse, en particulier du jour au lendemain, a réussi à éliminer les longs faibles et a pu piéger certains ours. Bien sûr, une action sur les prix ultérieure devra le confirmer. $ ETH pic.twitter.com/3begBYtHcu – Peter Brandt (@PeterLBrandt) 21 septembre 2021

Il met maintenant en garde les utilisateurs contre d’éventuelles pertes prolongées déclenchées par la barre des ours du 20 septembre, qui reflète celle du 7 septembre.

Habituellement, cet arrangement de chandeliers est baissier et interprété par les chartistes comme signifiant des pics.

Dans ce cas, l’analyste pointe une faiblesse et les chances que l’ETH tombe en dessous de la barre psychologique de 2,8 000 $.

L’essor des couches 2

Fondamentalement, il y a une évolution positive en ce qui concerne la migration vers la couche 2 et l’amélioration du débit du réseau principal Ethereum.

Selon les statistiques, la couche 2 TVL cumulée se développe rapidement, augmentant de 10 fois à partir de début juillet 2021.

Pendant ce temps, les preuves montrent que l’écart entre les couches 2 et les polygones se réduit malgré le fait que ce dernier fonctionne plus longtemps que n’importe quelle solution de couche 2.

Notamment, Arbitrum reste le plus actif, verrouillant plus de 2 milliards de dollars d’actifs numériques, agissant comme une option de mise à l’échelle universelle de couche 2 ouverte à tous les projets.

Les échanges et tous les dApps intensifs sur la couche 2 peuvent être lancés à partir d’Arbitrum, ce qui permet aux utilisateurs d’économiser des coûts de gaz et des délais de règlement de couche 2 plus lents. L’optimisme est prêt pour l’activation et serait probablement adopté par l’un des principaux DEX d’Ethereum, Uniswap.

Analyse des prix d’Ethereum

Les vendeurs doublent après les pertes du 21 septembre.

Avec une barre d’ours bien définie fermant en dessous de la barre des 3 000 $, les vendeurs sont confortablement dans le siège du conducteur.

Les prix de l’Ethereum ont tendance à suivre un modèle de cassure d’ours reflétant les barres d’ours des 7 et 20 septembre, en dessous du BB moyen.

Les traders agressifs pourraient trouver des opportunités de déchargement à chaque recul vers 3 000 $ avec des objectifs immédiats à 2,3 000 $ à court terme.

Si les taureaux ETH reviennent, rembobinant les pertes du 20 septembre, la pièce pourrait augmenter vers 3,5 000 $ et plus tard 4,4 000 $ dans la continuité de la tendance d’août 2021.

Fiches techniques avec l’aimable autorisation de Vue de négociation

Clause de non-responsabilité: Les opinions exprimées ne sont pas des conseils d’investissement. Faire votre recherche.

