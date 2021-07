Le prix d’Ethereum Classic a presque doublé quelques jours après le pari de 50 millions de dollars de Digital Currency Group

in

Les gains apparaissent également au milieu d’un rallye général du marché de la cryptographie après le fort rebond de Bitcoin sur le support de 30 000 $.

Ethereum Classic (ETC) a atteint son plus haut niveau en près de trois semaines mercredi, alimenté par l’investissement de 50 millions de dollars de Digital Currency Group soutenu par Barry Silbert et un rallye global du marché des crypto-monnaies mené par Bitcoin (BTC).

La 17e plus grande crypto-monnaie en valeur marchande s’est négociée jusqu’à 63,19 $, soit une augmentation de près de 98% par rapport à son plus bas du 22 juin de 31,91 $. Pendant ce temps, la valeur marchande de tous les jetons Ethereum Classic en circulation a dépassé 7,53 milliards de dollars.

$ ETC faisait partie de 1%. + 65% depuis que Barry nous a dit qu’il achetait. https://t.co/gIa8FAeUQM – Hsaka (@HsakaTrades) 30 juin 2021

Digital Currency Group (DCG) a révélé le 21 juin avoir autorisé l’achat d’un total de 50 millions de dollars en actions de Grayscale Ethereum Classic Trust (OTCQX : ETCG). Grayscale est une société d’investissement basée à New York qui offre aux investisseurs accrédités un accès à des produits de monnaie numérique sous la forme de titres traditionnels.

Avoirs ETC en niveaux de gris. Source : Bybt.com

Le jour de l’annonce, Ethereum Classic a chuté de 22,56%, tout à fait en ligne avec le reste du marché des crypto-monnaies, qui, à son tour, réagissait à la répression croissante de la Chine sur le secteur régional de la cryptographie, y compris une interdiction complète de celles liées à exploitation minière. Activités .

Mais malgré la forte baisse, les marchés du Bitcoin et de l’altcoin se sont ralliés. Les traders ont particulièrement reconnu les opportunités d’achat sur le marché Bitcoin alors que BTC / USD est tombé en dessous de 30 000 $, un niveau de soutien psychologique qui a récemment empêché le biais baissier de la paire de s’épanouir plus profondément.

Bitcoin se négocie entre 30K$ et 40K$ depuis le 19 mai. Source : TradingView

Pendant ce temps, les altcoins ont simplement suivi le rebond de Bitcoin en raison de sa forte corrélation avec le principal actif numérique.

Selon les données fournies par Crypto Watch, l’efficacité de corrélation sur 30 jours entre Bitcoin et Ethereum’s Ether (ETH) était de 0,83 mercredi. Une lecture de 1 représente une corrélation positive parfaite entre deux actifs.

Fourche de copie rigide

Des gains ETC sont également apparus dans les jours qui ont précédé une mise à niveau majeure de la blockchain Ethereum Classic en juillet.

Dans le détail, Ethereum Classic est né d’une scission controversée de la blockchain qui a suivi un piratage d’environ 150 millions de dollars du projet DAO basé sur Ethereum en avril 2016. L’équipe dirigée par Vitalik Buterin a proposé de supprimer l’attaque de l’historique du réseau Ethereum. réécriture du grand livre qui décrit Ethereum comme une blockchain centralisée.

Cela a conduit à la formation de deux champs Ethereum : l’un prenant en charge la restauration de la chaîne et l’autre non. En fin de compte, les différences ont conduit à la formation de deux chaînes Ethereum concurrentes mais indépendantes, dont l’une est Ethereum Classic.

La structure d’Ethereum Classic en tant que projet de blockchain diffère de celle de ses concurrents. Contrairement à Ethereum, Ethereum Classic intègre diverses équipes de développement, notamment IOHK, ETC Cooperative, ETC Labs, etc. En général, la plupart de ces équipes se sont concentrées sur la fourniture de solutions de mise à l’échelle.

Dans le même temps, leur priorité reste également d’améliorer les outils de développement et de promouvoir les transactions inter-chaînes afin que d’autres projets puissent également s’appuyer sur Ethereum Classic.

Le 10 juin, Steven Lohja, le développeur principal de Mantis IOHK, a annoncé la mise à jour de la blockchain Ethereum Classic avec un hard fork appelé Magneto. La mise à jour principale, comme Lohja l’a avoué, inclurait les fonctionnalités de mise à jour d’Ethereum Berlin introduites plus tôt cette année.

Les propositions de mise à niveau d’Ethereum Classic ont tendance à améliorer la sécurité du réseau blockchain tout en réduisant ses frais de gaz ; Pour ce faire, il stocke les adresses et les clés en un seul endroit pour que les utilisateurs y accèdent avec une seule transaction.

Le hard fork Ethereum Classic sera mis en ligne en juillet, en phase avec la mise à jour Ethereum à Londres au cours de la même période.

Configuration technique ETC

Le dernier rebond ETC/USD est sur le point d’invalider une configuration baissière classique qui prévalait auparavant.

Le prix de l’ETC approchait 16,62 $ après sa forte cassure de la fourchette triangulaire précédente. Source : TradingView

Le taux de change ETC / USD a rebondi à mi-chemin alors qu’il sortait de sa configuration de triangle descendant qui prévalait auparavant. La paire a trouvé un support juste au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 jours (SMA de 200 jours ; la vague orange dans le graphique ci-dessus) et s’est approchée pour clôturer au-dessus du support du triangle autour de 51,77 $.

De plus, le rebond a fait passer la moyenne mobile exponentielle ETC/USD 20 jours (EMA 20 jours ; la vague verte) de résistance à support. Il semble maintenant faire de même avec la SMA de 50 jours (la vague bleue) agissant comme résistance.

D’un autre côté, l’ajustement de la ligne de tendance du support triangulaire à la baisse la fait ressembler à une configuration en coin descendant haussier.

ETC / USD laisse présager une cassure descendante du coin. Source : TradingView

L’ETC/USD a cassé la tendance haussière, tout à fait conforme à sa définition classique. Un suivi fort pourrait faire monter la paire jusqu’à la hauteur maximale du coin, c’est-à-dire la distance maximale totale entre ses lignes de tendance supérieure et inférieure. Cela revient à environ 86 $.

Cela déplace l’objectif de profit du coin ETC / USD à près de 130 $.

A l’inverse, un éventuel renversement de la SMA à 50 jours pourrait amener l’ETC/USD à tester l’EMA à 20 jours comme support intermédiaire. Une telle démarche risquerait également d’invalider la structure en biseau descendant.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.