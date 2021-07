Le prix d’Ethereum pourrait augmenter de plus de 860% pour dépasser 10 000 $, Crypto Analyst ⋆ Crypto new media

La valeur d’Ethereum a pris quelques coups au cours des derniers mois, car la pièce a depuis subi d’importantes pertes de prix après que l’actif numérique ait atteint son niveau record en mai. Le prix de l’Ethereum avait atteint 4 300 $, mais le prix a depuis chuté de plus de 50% depuis lors et se situe maintenant à moins de 2 000 $ au moment de la rédaction de cet article.

Néanmoins, l’analyste et commerçant de crypto Kaleo prédit que le prix de l’ETH devrait augmenter énormément au cours des 12 prochains mois. L’analyste crypto examine les mouvements d’Ethereum depuis 2017 et prédit que sur cette base, l’actif numérique est sur le point de connaître une hausse parabolique de son prix.

La prévision de prix à long terme de Kaleo place le prix des actifs numériques à plus de 10 000 $, après une saison majeure d’altcoins. La prédiction de l’analyste place le prix de l’éthereum à une augmentation bien supérieure à 860% au second semestre 2021.

Prédictions de prix Ethereum et Bitcoin pour 2021

S’appuyant sur son Twitter, qui reste son principal moyen de communication, Kaleo a donné quelques prédictions concernant les prix des deux principaux actifs numériques de l’espace.

Selon le crypto-trader, le prix du bitcoin allait connaître une autre augmentation qui placerait l’actif numérique dans une plage de découverte à six chiffres. Rejoindre les rangs des analystes crypto qui ont fixé le prix de la pièce crypto numéro 1 à 100 000 $ avant la fin de l’année.

Prix ​​de l’ETH en baisse de plus de 50% depuis son plus haut niveau historique | Source : ETHUSD sur TradingView.com

Dans cette optique, Kaleo a évalué le prix de l’Ethereum à 10 000 $, sans se soucier des sentiments baissiers actuels qui continuent de secouer les marchés, car les actifs numériques ont continuellement perdu de la valeur au milieu des ventes massives des investisseurs.

Le tweet a ensuite prédit une plus grande adoption par les institutions et les gouvernements. Tout en appelant simultanément qu’il y aura des FUD continus d’institutions et de gouvernements entourant les crypto-monnaies.

Mes prévisions pour le second semestre 2021 : – $ BTC entre dans la découverte de prix à 6 chiffres

– $ ETH dépasse les 10 000 $

– Nous voyons une autre saison alt majeure

– Plus d’adoption institutionnelle / gouvernementale

– Plus FUD institutionnel / gouvernemental

– Cryptunez a une petite amie

– Les ours restent baissiers – KALEO (@CryptoKaleo) 17 juin 2021

Prédictions à long terme pour 2022 à 2023

Kaleo, qui utilise le pseudo @CryptoKaleo sur Twitter, a publié un tweet de suivi contenant encore plus de prédictions à plus long terme pour les meilleures pièces cryptées. Le tweet comprenait des prévisions de prix pour le bitcoin et l’ethereum, ainsi que des prévisions pour les principales réglementations à suivre. Mais contrairement aux premières prévisions pour le second semestre 2021, ces prévisions étaient beaucoup plus baissières, expliquant que les prix s’effondreraient sur cette période.

Mes prévisions pour 2022/2023 : – $BTC redescendu à ~$50K

– $ ETH redescend en dessous de 1 000 $

– Les Alts meurent à nouveau

– Les ours qui étaient baissiers tout le long d’ici jusqu’au sommet réclament un poids infini

– Une réglementation majeure vient contre la crypto. Les gens appellent à nouveau Bitcoin mort (ce n’est pas le cas) – KALEO (@CryptoKaleo) 17 juin 2021

Kaleo voit le prix de l’éthereum chuter de plus de 90 % après avoir atteint ses 10 000 $ prévus au second semestre 2021. Appeler le crash des prix à moins de 1 000 $ lorsque cela se produit. Les altcoins devaient également s’effondrer à ce stade, mettant le marché général à ce stade dans une période baissière.

