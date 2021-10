Le prix d’Ethereum pourrait voir une correction à court terme avant que la reprise ne reprenne

L’indice de peur et d’avidité d’Ethereum signale des lectures d’avidité élevées au niveau 73 alors même que GasNow, le populaire système de cotation des prix du gaz Ethereum, suspend ses opérations. L’événement a été suivi par le pool minier basé en Chine [Sparkpool] annonçant plus tôt la fermeture en réponse aux exigences réglementaires.

Etherscan au moment de la publication montre que le contrat de dépôt Ethereum 2.0 conserve son avance en tant que premier compte de dépôt en termes de solde Ether, une indication que l’incidence de Sparkpool ne décourage pas la croissance de l’écosystème ETH.

Un autre moteur important du marché général de la cryptographie est la récente approbation de l’ETF Bitcoin, alors que les analystes spéculent sur une approbation de l’ETF Ethereum à suivre. Pendant ce temps, le graphique des prix ETHBTC sur une période quotidienne signale une divergence haussière régulière, ce qui signifie que nous devrions nous attendre à une augmentation de la demande d’ETH par rapport à BTC à court et à moyen terme.

Analyse hebdomadaire du graphique Ethereum (ETH)

Jumelé à l’USDT, l’ETH Ethereum se négocie dans un triangle en expansion, formé par des modèles de divergence baissière et haussière le 10 mai et le 19 juillet ’21.

Le prix de l’ETHUSDT a grimpé d’environ 136% après avoir suivi une divergence haussière cachée le 19 juillet. Les valeurs du RSI continuent de s’échanger au-dessus du niveau 25, indiquant ainsi une tendance à la hausse car un signal de piège à ours confirme un creux plus élevé le 20 septembre ’21 [$2652.00].

Analyse quotidienne du graphique Ethereum (ETH)

Les annotations du graphique journalier ci-dessus révèlent une structure de graphique de canal en expansion similaire, cette fois avec une divergence baissière comme signal actuel.

Nous prévoyons que la tendance haussière actuelle se rétractera alors que les premiers haussiers retirent des bénéfices. D’un autre côté, une augmentation de la demande pourrait annuler complètement la divergence baissière alors que le prix atteint de nouveaux sommets.

Analyse du graphique Ethereum (ETH) 4HR

En observant l’ETHUSDT à partir de la période intrajournalière de 4 heures, nous remarquons un troisième canal en expansion avec un signal de divergence haussier au moment de la publication.

Les scalpers à court terme pourraient prendre un ordre long rapide suite à la divergence haussière actuelle avec un support à 3795,00 $.

Bien que les perspectives générales pour l’ETHUSDT restent haussières, les traders doivent généralement être attentifs à une ventilation des prix en dessous du support de la ligne de tendance haussière, ce qui pourrait confirmer le signal de divergence baissière sur la période quotidienne et une décision de vendre à découvert l’ETHUSDT.

Niveaux intrajournaliers d’Ethereum (ETH)

Taux au comptant : 3894,09 Tendance à moyen terme [H4]: Forte volatilité haussière : Support élevé : 3371,00 $, 3695,00 $ et 3795,00 $ Résistance : 3966,00 $ et 4 000,00 $

