Le prix d’Ethereum teste à nouveau le niveau de résistance clé grâce à ces deux principes fondamentaux

Cette semaine n’a pas été exceptionnellement agréable pour les investisseurs d’Ethereum (ETH), car la monnaie numérique a suivi l’industrie mondiale de la monnaie numérique dans une chute libre sans précédent. La crypto-monnaie a poursuivi sa chute libre qui a commencé vendredi dernier alors qu’elle a commencé lundi autour d’un prix de 3 310,21 $. Ether est rapidement tombé à son prix le plus bas de 2 676,41 $, imprimant un creux de 7 jours à ce stade au cours des dernières 24 heures.

Graphique de Ethereum en USD. Source : CoinMarketCap

La crypto-monnaie a rebondi à partir de ce prix et a effectué une reprise haussière pour retester le niveau de résistance de 3 000 $. Au moment de la rédaction de cet article, la crypto-monnaie change de mains à 3 027,11 $ après avoir affiché une croissance de 7,93 % au cours des dernières 24 heures. La croissance de la crypto-monnaie ne peut être déconnectée de deux fondamentaux clés, le dépôt croissant dans l’adresse du contrat Ethereum 2.0 et la difficulté croissante de l’exploitation minière.

Augmentation des dépôts Ethereum 2.0

Une mesure majeure qui montre que les investisseurs sont toujours optimistes quant à l’avenir du réseau Ethereum est le taux d’adoption d’Ethereum 2.0, comme en témoigne le total d’Ethereum déposé et verrouillé dans le contrat intelligent du nouveau protocole. Selon les données récentes de Glassnode, la valeur totale verrouillée (TVL) dans le contrat de dépôt Ethereum 2.0 vient d’atteindre un ATH de 7 746 178 ETH.

📈 #Ethereum $ ETH La valeur totale du contrat de dépôt ETH 2.0 vient d’atteindre un ATH de 7 746 178 ETH Afficher la métrique : https://t.co/SzbMPqdFWB pic.twitter.com/wZH9B4qeGe – alertes glassnode (@glassnodealerts) 22 septembre 2021

Au milieu de la chute des prix en cours, le financement ou l’engagement croissant de fonds dans Ethereum 2.0 montre que les investisseurs ne se concentrent pas sur la performance temporaire des prix, mais plutôt sur ce que le réseau Ethereum apportera à long terme. Les investisseurs Ethereum 2.0 sont également facturés pour gagner des récompenses de mise sur leurs actifs Ethereum verrouillés.

Difficulté de minage

La difficulté de minage n’est pas seulement une métrique propre à la blockchain Bitcoin, mais aussi à Ethereum car il fonctionne toujours comme un réseau de preuve de travail (PoW). Selon les données d’Etherscan, la difficulté de minage d’Ethereum a atteint son plus haut niveau de 9 243.210 TH mardi, montrant que de nombreux mineurs reviennent en ligne à la suite de l’avis d’arrêt dont beaucoup ont souffert en Chine, conduisant ainsi à leur migration.

Tableau de difficulté de l’exploitation minière Ethereum. Source : Etherscan

Certains investisseurs qui apprécient la décentralisation et la sécurité du réseau ont dû profiter de la baisse pour empiler les pièces Ethereum. L’augmentation de la difficulté de minage révèle que le réseau compte plus de mineurs, ce qui à son tour complète la sécurité de l’ensemble du système.

