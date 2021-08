Le prix Dogecoin baisse de 0,4% à 0,281 $ – Où acheter DOGE ⋆ Crypto new media

in

Dogecoin est une pièce de monnaie populaire qui est rapidement devenue célèbre suite à un battage médiatique et à un soutien accrus pour la pièce. Malgré ce soutien croissant pour la pièce, DOGE a été victime de krachs boursiers, entraînant une forte correction. Cependant, le récent rebond a aidé les prix de Dogecoin, et la relance de la Fondation Dogecoin a également rajeuni la confiance des investisseurs dans la pièce.

DOGE se négocie à 0,281 $ au moment de la rédaction après une baisse de 0,4% en 24 heures.

Analyse des prix Dogecoin

Ce mois-ci, la volatilité de Dogecoin a été élevée et, contrairement à certains altcoins, DOGE n’a pas réussi à récupérer son niveau record. Le soutien du marché s’affaiblit, ce qui pourrait être attribué au recul de l’action des prix de Dogecoin.

Si la baisse continue, nous pourrions voir DOGE baisser pour retester le support de 0,25 $. La pièce a récemment testé ce support, mais le support du marché est intervenu pour éviter un nouvel effondrement. Cependant, le soutien du marché s’affaiblit et si 0,25 $ est à nouveau testé, DOGE pourrait se diriger vers une baisse encore plus marquée des prix.

D’un autre côté, nous pourrions voir DOGE effectuer une reprise des prix si le marché plus large de la cryptographie se redresse. Dans ce cas, nous pourrions voir la pièce tester à nouveau la résistance supérieure de 0,28 $. DOGE a été rejeté à ce niveau à plusieurs reprises, mais s’il parvient à percer, nous pourrions voir les prix augmenter à 0,30 $ et plus.

Elon Musk a fait la lumière sur la mise à niveau qui devrait arriver dans le réseau DOGE. La mise à niveau de dogecoin devrait réduire les frais de dogecoin, et les principaux partisans de DOGE ont adopté la mise à niveau. Elon Musk a également exhorté davantage de développeurs à profiter de la mise à niveau en raison de son large éventail d’avantages.

Dallas Mavericks, l’équipe sportive détenue par l’investisseur milliardaire Mark Cuban, a augmenté son soutien au dogecoin. L’équipe offrira une carte-cadeau de 25 $ aux fans qui achètent des marchandises en utilisant dogecoin.

Où acheter DOGE

Si vous souhaitez acheter du dogecoin, vous pouvez créer un échange de crypto-monnaie sur eToro. eToro est l'une des principales bourses au monde. Il est pris en charge dans de nombreux pays et prend également en charge les principales crypto-monnaies et paires de trading.

