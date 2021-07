Ce samedi, le prix du Bitcoin a atteint 34 000 $. Juste après le dernier changement de résistance qui a eu lieu pour propulser le marché plus haut.

L’élan haussier s’améliore, ce qui pourrait maintenir les acheteurs de crypto actifs au cours du week-end. Certains analystes s’attendent à une courte contraction pour pousser Bitcoin à rester haussier.

Dans l’ensemble, le sentiment de risque s’améliore sur les marchés traditionnels et cryptographiques alors que les inquiétudes concernant le resserrement de la relance monétaire s’estompent. Jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) s’est engagée à maintenir les taux d’intérêt bas plus longtemps. Et, il a ajusté sa politique pour permettre un léger dépassement de l’objectif d’inflation de 2%.

Le prix de la crypto-monnaie leader du marché est de 33 950 USD, enregistrant une variation croissante de 4,50 % au cours des dernières 24 heures. Le mouvement haussier s’est fait sentir sur le reste du marché, Ethereum par exemple, a progressé de 5,37% au cours des dernières 24 heures. De même, une grande partie des crypto-monnaies de l’écosystème ont enregistré une amélioration de leurs prix au cours de la journée. Comme décrit par notre outil crypto en ligne interne.

Jack Dorsey : “Le bitcoin est la clé de l’avenir de Twitter”

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, sera l’une des tendances clés pour l’avenir de Twitter, a déclaré le PDG Jack Dorsey.

Le PDG de Twitter a déclaré que Bitcoin serait une “grande partie” de l’avenir de l’entreprise lors de l’appel des résultats du deuxième trimestre. Mettre en évidence le potentiel de la monnaie numérique pour transformer davantage les produits et services Twitter.

Se référant au Bitcoin en tant que monnaie Internet native, Dorsey a décrit les opportunités d’intégration de BTC dans les services Twitter existants, y compris le trading, les abonnements et de nouvelles fonctionnalités telles que Twitter Tip Jar et Super Follows.

Le PDG a expliqué aux investisseurs qu’une grande partie de l’innovation permise par Bitcoin est “au-dessus de la devise que vous pouvez avoir”. Puisque Twitter s’est engagé à décentraliser les réseaux sociaux et à offrir plus d’incitations financières. Il a noté que Bitcoin est l’une des trois tendances clés pour l’avenir de Twitter aux côtés de l’intelligence artificielle et de la décentralisation. “Je pense qu’il est très important pour Twitter et pour les actionnaires de Twitter que nous continuions à analyser l’espace et à y investir de manière agressive”, a-t-il déclaré.

Le stratège de Bloomberg dit que BTC est plus susceptible de revenir à 60 000 $ qu’à 20 000 $

Bitcoin est plus susceptible d’atteindre à nouveau la zone des 60 000 $ qu’il ne l’est de passer en dessous de son niveau de support actuel de 30 000 $ et de cibler 20 000 $. C’est ce que pense Mike McGlone, stratège principal des matières premières chez Bloomberg Intelligence.

Une capture d’écran de l’analyse la plus récente de McGlone sur la crypto-monnaie phare, partagée pour la première fois par l’analyste principal des ETF de Bloomberg, Eric Balchunas. Il le montre en comparant le comportement actuel des prix du Bitcoin avec la période «trop froide» observée au cours de la période 2018-19.

Un gestionnaire d’actifs de 10 milliards de dollars dépose un nouveau fonds Bitcoin auprès de la SEC

Stone Ridge Asset Management, le gestionnaire d’investissement alternatif derrière le New York Digital Investment Group, a déposé un nouveau prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, pour ajouter Bitcoin à son fonds commun de placement ouvert.

Le prospectus du Stone Ridge Bitcoin Strategy Fund est apparu sur le site Web de la SEC vendredi, bien que le dépôt effectif soit daté du 26 juillet 2021. Le fonds fait partie d’un portefeuille d’investissement de Stone Ridge Trust, une société d’investissement Open enregistrée dans le Delaware.

Selon le prospectus, le principal objectif d’investissement du Stone Ridge Bitcoin Strategy Fund est « l’appréciation du capital ». Le Fonds recherche une exposition au Bitcoin via les marchés à terme plutôt que des achats au comptant, comme expliqué ci-dessous :

« Le Fonds poursuit sa stratégie d’investissement principalement en investissant dans des contrats à terme sur bitcoins et des véhicules d’investissement groupés qui investissent directement ou indirectement dans des bitcoins (collectivement, les « investissements liés au bitcoin »). Il n’investit pas directement dans des bitcoins ou d’autres actifs numériques.

Le dépôt a été effectué sous le formulaire SEC N-1A, qui est nécessaire pour établir des sociétés de gestion ouvertes, y compris des fonds communs de placement. En termes de structure, le fonds est très similaire au NYDIG Bitcoin Strategy Fund II présenté en mai de cette année.

