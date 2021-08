Le prix du Bitcoin a besoin d’une pause avant d’atteindre de nouveaux sommets

in

Le prix du Bitcoin est de 47 500 $. Et les analystes disent que la hausse presque ininterrompue des deux dernières semaines signifie que Bitcoin (BTC) a dû traverser un léger répit, avant de poursuivre de nouveaux sommets.

Incidemment, l’optimisme généré plus tôt cette semaine lorsque le prix du Bitcoin a augmenté, a été tempéré le 12 août lorsque le BTC est tombé en dessous de 43 000 $. Cela a conduit certains analystes à avertir que l’action des prix observée au cours de la semaine dernière n’était rien de plus qu’un rebond de chat mort.

Que disent les analystes du prix du Bitcoin ?

Voici ce que les analystes disent de l’évolution actuelle des prix du Bitcoin et de ce qu’ils attendent à court terme.

Selon Michaël van de Poppe, analyste de marché : « La chute du Bitcoin de 45 000 $ à 43 500 $ était tout à fait normale. Avec des graphiques à plus long terme montrant une divergence baissière, ce qui implique que nous pourrions avoir un mouvement correctif supplémentaire.

En effet, l’analyste a indiqué que le prix du Bitcoin à court terme, pourrait rebondir à 45 000 dollars puis baisser à nouveau pour tester à nouveau ce niveau de support. Et si le support se redresse, il est possible de conclure que les acheteurs reviennent sur le marché.

En effet, pour de nombreux commerçants, 40 000 $ est un niveau fondamental pour Bitcoin et l’action des prix à partir de maintenant pourrait déterminer si le marché entre dans une autre phase haussière. Ou revenez simplement en arrière pour tester à nouveau les niveaux de support sous-jacents.

Comme le souligne l’analyste de crypto-monnaie de Twitter Rekt Capital, l’objectif de prix de 40 000 $ est proche de l’EMA de 200 jours. Et il est crucial que Bitcoin sécurise quelques clôtures au-dessus de cette moyenne mobile.

« Si Bitcoin n’est pas en mesure de retrouver bientôt l’EMA de 200 jours, il redeviendra une résistance. Et cela pourrait baisser le prix aux alentours de 30 000 $. »

Les taureaux soufflent

La dernière reprise haussière en 2021 est intervenue après que les prix du Bitcoin sont passés d’environ 65 000 $ à environ 29 000 $. Bitcoin a de nouveau corrigé à la baisse le 12 août, tombant en dessous de son niveau de support de 45 000 $.

À cet égard, Glassnode a souligné que ces « récupérations rapides » sont courantes dans deux cas. Des rallyes de soulagement du marché baissier et des phases d’incrédulité des marchés haussiers.

Le reportage vidéo #32 de la semaine en chaîne est maintenant en ligne ! Dans notre analyse, nous couvrons le comportement des dépenses sur la chaîne pour établir la conviction du marché pendant le rallye. Nous évaluons également les mécanismes de la compression de l’offre et les probabilités qu’elle se produise. Https://t.co/E48nbX9pcw – glassnode (@glassnode) 10 août 2021

À cet égard, David Lifchitz d’ExoAlpha a indiqué que le retracement des prix Bitcoin de jeudi était également considéré comme un mouvement normal. En outre, il a noté que: “Le rallye presque ininterrompu des deux dernières semaines est comme un signe que les taureaux ont besoin de faire une pause avant de poursuivre leur élan à la hausse.”

Mais peut-être que les chutes pourraient être achetées avant d’atteindre ces niveaux. Bien sûr, c’est au cas où il n’y aurait pas d’autre drame réglementaire, sinon revoir le niveau de 30 000 $ pour BTC ne serait pas exclu.

De plus, selon Rekt Capital, un analyste anonyme de Twitter, le niveau de 45 200 $ a été un niveau de résistance difficile dans le passé.

Malheureusement, #BTC n’a pas réussi à détenir ~ 45200 $ Cela dit, $ BTC n’a pas réussi à effectuer un nouveau test propre de ~ 45200 $ auparavant (cercles rouges) Plus tôt cette année, BTC devrait baisser la mèche dans les zones orange avant de monter plus haut Tenez orange et BTC inversera # Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/12NQaPysXF – Rekt Capital (@rektcapital) 12 août 2021

Les analystes divisés sur leurs prévisions

Ainsi, le remarquable rallye au-dessus de 46 000 $ a laissé les analystes divisés sur la voie que Bitcoin empruntera désormais. Avec deux théories polarisées qui la placent soit sur la voie de nouveaux sommets historiques avant la fin de 2021, soit au bord d’un effondrement imminent.

Il affirme que Bitcoin vient d’entrer dans la deuxième étape d’une course haussière de deux ans qui verra son prix se diriger « vers la lune » et éclipser le sommet de 64 000 $ qu’il a connu à la mi-avril. piège haussier connu sous le nom de rebond du chat mort. Ce qui fera chuter Bitcoin beaucoup plus bas que les niveaux de 29 000 $ auxquels il a sombré fin juillet.

Par exemple, nous avons Mike McGlone de Bloomberg Intelligence : « Et devinez quoi ? Bitcoin atteint 100 000 $. “

De même, Tom Lee de Fundstrat Global Advisors prédit également qu’il atteindra 100 000 $ d’ici la fin de 2021.

Voulez-vous plus de prédictions Bitcoin? Vous pouvez consulter les 10 récemment publiés par le portail financier Enqueinvertir.com.

Très important, cet article est d’origine informative et ne représente aucune recommandation d’investissement. Faites toujours vos propres recherches. La prévision des prix du Bitcoin est actuellement très demandée car le marché des crypto-monnaies est très volatil.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin (BTC) se négocie au-dessus de 47 000 $. Ceci est enregistré par notre outil interne Crypto Online.

Je prends ma retraite avec cette phrase de Scott Minerd : « Investir ou non dans un actif, que ce soit Bitcoin ou autre, dépend de vos plans et de votre analyse personnelle.

