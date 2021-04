Le prix du Bitcoin a du mal à atteindre 60000 $

Sentiments mitigés à propos de BTC

Bitcoin a vu d’innombrables mentions en ce qui concerne les médias en ligne au cours de la semaine dernière et, comme toujours, certaines étaient positives tandis que d’autres étaient négatives. Un exemple particulier est venu de Singapour, qui a mis en garde le public contre les crypto-monnaies, même si la majeure partie du monde se réchauffe vers les crypto-monnaies depuis un certain temps maintenant, et en particulier les pays asiatiques.

Un autre développement négatif est survenu lorsque Kevin O’Leary, un investisseur célèbre, a déclaré qu’il refusait d’acheter du BTC parce qu’il était exploité en Chine, le qualifiant de «pièce de sang».

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Mais, pour chaque développement négatif, il y a au moins deux points positifs, indiquant que le monde accepte en fait BTC et crypto. Par exemple, Sacramento Kings commencera à offrir BTC comme salaire de joueur. L’industrie de la beauté accepte également le BTC et commence à parier dessus plutôt que contre lui.

Et bien sûr, l’intérêt institutionnel est plus élevé que jamais, indiqué par l’intention de Grayscale de convertir son fonds BTC en ETF, et la décision de Microstratrgy d’acheter 15 millions de dollars supplémentaires de BTC.

Astuce: Vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte

Le prix BTC a du mal avec 60000 $

En ce qui concerne le prix, Bitcoin a été un excellent acteur jusqu’à ce qu’il atteigne 60000 $. Maintenant, selon les données de CEX.IO, la pièce reste bloquée en dessous de ce niveau, essayant constamment de la franchir pour finir par être rejetée. Il a touché près de 60 000 $ trois fois au cours des sept derniers jours, pour être rejeté à chaque fois.

Pourtant, les prévisions futures pour la pièce restent positives et la probabilité que le BTC atteigne 80000 dollars à la fin du deuxième trimestre reste élevée et l’une des prévisions les plus étayées.