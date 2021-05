Le prix du Bitcoin à gamme limitée ouvre la porte à l’augmentation des Altcoins

Compartir

Ether (ETH) a pris le relais au début d’un nouveau mois et la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a atteint un nouveau sommet historique de 3338 $. Cela a amené de nombreux analystes à crier qu’une nouvelle “ saison altcoin ” a commencé. Pendant ce temps, le prix du Bitcoin (BTC) continue de trouver une résistance autour du niveau de 56 000 $ à 58 000 $.

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que depuis qu’il est tombé à un creux de 2160 dollars le 25 avril, le prix de l’éther a augmenté de 54% pour atteindre un nouveau sommet de 3324 dollars le 3 mai, alors que le pic de 12% lundi a relevé le plus haut altcoin au-dessus du niveau de 3300 $. pour la première fois dans l’histoire.

Graphique 4 heures ETH / USDT. Source: TradingView

Alors que la plupart des traders de crypto-monnaie célèbrent la cassure des prix d’Ether, ce qui a contribué à élever le co-fondateur du projet Vitalik Buterin au club des milliardaires de crypto-monnaie, les traders baissiers sont déjà sur le point de subir de grosses pertes. le 7 avril sera sans valeur si le prix de l’Ether parvient à rester au-dessus de 3 100 $.

Et ce n’est pas seulement Ether qui se porte bien ces derniers temps. Au cours des 2 derniers mois, le marché de l’altcoin dans son ensemble a vu sa valeur augmenter de 119% et est passé du sommet de 2017 à un nouveau niveau de support.

Hausse des taux d’Ether HODL

Selon Glassnode, une société d’analyse de chaînes, la quantité d’Ether détenue à long terme est en hausse depuis la fin de 2020 et cela pourrait être un facteur contributif au rallye de plusieurs mois.

Ondes Ethereum HODL. Source: Glassnode

Le graphique ci-dessus montrant les “vagues Ethereum HODL” indique que “les pièces semblent avoir une maturité d’une semaine à plus de 6 mois à compter de la fin de 2020 (flèches bleues)”, avec le “ratio de pièces de 1 mois à 6 mois”. augmentant progressivement en épaisseur, ce qui suggère que les pièces HODLing accumulées au début du marché haussier sont toujours une stratégie privilégiée. “

Glassnode a également noté qu’un grand volume d’Ether a été retiré des portefeuilles d’échange en 2021, avec 10 cas de retraits de plus de 200k Ether par jour en seulement 4 mois alors que la demande institutionnelle et l’utilisation de la finance décentralisée augmentent (DeFi).

Offre d’Ethereum dans les contrats intelligents par rapport à l’équilibre des échanges Source: Glassnode

Comme le montre le graphique ci-dessus, la quantité d’Ether détenue en bourse diminue depuis septembre 2020, ce qui a coïncidé avec une augmentation notable de la quantité d’Ether détenue dans les contrats intelligents de finance décentralisée.

Actuellement, la quantité d’Ether bloquée dans les contrats intelligents dépasse la quantité détenue dans les réserves de change centralisées.

Les Altcoins surpassent le Bitcoin pour le moment

Alors que Bitcoin a toujours du mal à obtenir une clôture quotidienne au-dessus de 58000 $, les altcoins continuent de défendre une saison alternative émergente.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

Waves (WAVES) a été la star du jour avec son prix symbolique en hausse de 41% pour atteindre un sommet historique de 36,41 $. Ethereum Classic (ETC) a également rassemblé 15% pour atteindre un nouveau sommet historique de 50,90 $.

Après avoir augmenté de 17,84% à 5777 $ au cours des dernières 24 heures, Maker (MKR) est désormais le protocole de financement décentralisé (DeFi) le mieux classé avec une valeur totale verrouillée de 10,92 billions de dollars.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est maintenant de 2,29 billions de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 46,6%.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.