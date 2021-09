Le prix du Bitcoin atteindra 100 000 dollars d’ici fin 2021, selon Chainalysis

Le PDG Michael Gronager de la société d’analyse Blockchain Chainalysis est optimiste dans ses projections selon lesquelles Bitcoin dépassera les 100 000 $ d’ici la fin de 2021.

Dans une interview avec Bloomberg vendredi, Michael Gronager, qui est également le co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie Kraken, a déclaré que Bitcoin et le marché de la crypto continueraient à suivre une tendance à la hausse.

En août, le PDG de Kraken, Jesse Powell, a également déclaré que le marché était toujours dans le cycle haussier initial. “Nous pourrions voir plus de 100 000 $ par pièce d’ici la fin de cette année, au début de l’année prochaine”, a déclaré Powell.

De même, le PDG de Chainalysis a semblé d’accord avec la prédiction de prix Bitcoin de Powell.

« Nous pensons que nous sommes toujours dans le marché haussier. On peut voir une projection de 100 000 dollars pour la fin de l’année en cours. À long terme, je dirais probablement que la Lune est la limite, mais il est aussi possible d’aller plus loin », a déclaré Gronager.

Le PDG de Chainalysis est sur la liste des personnes qui ont prédit que le prix du Bitcoin atteindrait 100 000 $. D’autres comme Kevin Wadsworth de Northstar & Badcharts, Jordan Belfort alias le loup de Wall Street, le PDG de Blockstream Adam Back ont ​​également fait des prédictions similaires.

De la même manière, en participant au Podcast “Coin Stories”, en août. Le célèbre critique et économiste Bitcoin Peter Schiff a déclaré que le prix du Bitcoin atteindrait 100 000 $. Déplorant ainsi qu’il n’avait jamais investi dans Bitcoin, bien qu’il ait également laissé entendre que Bitcoin “pourrait se transformer en bulle à tout moment”.

Adoption mondiale des crypto-monnaies et du marché haussier d’Ethereum

Selon les prévisions données par Chainalysis, l’adoption mondiale des crypto-monnaies parmi les investisseurs individuels a augmenté de 881% au cours de la dernière année.

En effet, les marchés émergents se sont tournés vers les actifs numériques pour préserver et tirer le meilleur parti de leurs bénéfices.

“Dans les marchés émergents, beaucoup se tournent vers les crypto-monnaies pour préserver leur épargne contre la dévaluation des devises, envoyer, recevoir des envois de fonds et effectuer des transactions commerciales”, a déclaré Chainalysis.

Il a en outre ajouté que l’adoption des crypto-monnaies en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie de l’Est au cours de la dernière année a été favorisée par l’investissement institutionnel.

La société Chainalysis estime que les marchés institutionnels sont importants. Mais son objectif est de mettre en évidence les pays avec la plus forte adoption de crypto-monnaies par les utilisateurs communs. Pour cette raison, il a pris en compte les cas d’usage liés à l’épargne individuelle. Il a également souligné que les pays ayant connu une croissance significative de l’utilisation individuelle des crypto-monnaies sont l’Inde, le Vietnam, l’Ukraine et le Pakistan.

Les pays avec le taux d’adoption de crypto-monnaie le plus élevé sont l’Inde, le Vietnam, l’Ukraine et le Pakistan. Source : analyse de chaîne

Le PDG de Chainalysis a commenté que la plupart des crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Ethereum, qui ont été considérées comme les plus stables, sont actuellement sur une trajectoire ascendante constante.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui poussait actuellement le prix du marché, Gronager a répondu, se référant spécifiquement à Ethereum :

«Nous avons vu des changements majeurs dans Ethereum. Le réseau s’est stabilisé et s’est amélioré de diverses manières, donc je pense que cela a facilité une plus grande confiance en Ethereum. En plus de cela, nous avons vu la tendance DeFi qui s’est développée et qui a suscité un intérêt croissant pour Ethereum, entraînant avec elle de nombreuses autres crypto-monnaies.

Le manque d’information a provoqué la méfiance des Salvadoriens envers Bitcoin

La loi Bitcoin qui entrera en vigueur le 7 septembre de cette année. Il a montré des signes d’une certaine méfiance de la part des citoyens salvadoriens. Une enquête récente a montré qu’environ 70 % des Salvadoriens ne sont pas enthousiastes à l’idée d’approuver la loi.

Compte tenu de cela, le PDG de Chainalysis a également donné son avis sur l’adoption du Bitcoin au Salvador.

“Bien que la loi Bitcoin proposée par le président Nayib Bukele ait obtenu un vote majoritaire au Congrès en faveur de faire du Bitcoin une monnaie légale dans le pays, il y a eu une certaine résistance.” a commenté Michael Gronager.

En outre, Gronager a ajouté que les citoyens se méfient de l’adoption de Bitcoin, car ils ont peu ou pas de connaissances sur les actifs numériques. Le PDG de Chainalysis, a expliqué que les habitants du Salvador préfèrent utiliser des dollars, car ils le connaissent mieux.

“Beaucoup de gens dans ce pays ne savent même pas ce qu’est Bitcoin, alors ils disent que je veux mes dollars, je veux ce à quoi je suis habitué, etc. Ensuite, nous verrons qu’ils téléchargent le portefeuille du gouvernement et commencent à l’utiliser, se rendant compte que c’est en fait tout aussi simple, voire plus simple, que ce à quoi ils sont habitués. A déclaré Gronager, qui estime que ce sont des réponses typiques de l’opposition d’un pays et n’est donc pas si préoccupé par elles.

