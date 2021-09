Le prix du Bitcoin atteindra 100 000 $ en 2021 ou début 2022 : Standard Chartered

rockeurs britanniques L’OBSCURITÉ ont sorti la vidéo des paroles officielles d’une nouvelle chanson intitulée “Personne ne peut me voir pleurer”. Le morceau est tiré du prochain album du groupe, “Coeur moteur”, qui est dû le 19 novembre via Vinyle de cuisine. “Coeur moteur” est un disque d’extravagance rock and roll incommensurable, et encore un autre […] More