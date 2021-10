Le prix du Bitcoin atteint 60 000 $ au milieu des rumeurs croissantes d’approbation de l’ETF BTC Futures par la SEC américaine

Le prix du Bitcoin revient au-dessus de 59 000 $, se rapprochant de 60 000 $ plus que jamais depuis le début de la reprise en juillet. Un ETH BTC Futures devrait faire ses débuts sur le marché après l’approbation attendue par le régulateur américain.

Bitcoin continue d’exciter les investisseurs avec sa quête progressive mais cohérente des sommets historiques proches de 65 000 $. Le recul de la crypto-monnaie phare à 55 000 $ au milieu de cette semaine n’a pas effrayé les détenteurs et les passionnés, la plupart des analystes estimant qu’il s’agissait d’un recul sain.

Au moment de la rédaction, la crypto-monnaie phare a gagné du terrain pour atteindre de nouveaux sommets d’octobre au-dessus de 59 000 $. Ce n’est qu’une question de temps avant que Bitcoin dépasse les 60 000 $ et commence la phase finale de la poussée vers des records.

Bitcoin Futures ETF sur la périphérie

Selon un rapport vu sur Bloomberg, la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis devrait approuver pour la première fois un fonds négocié en bourse (ETF) à terme Bitcoin. Le rapport a souligné que la SEC « n’est pas susceptible d’empêcher les produits de commencer à être commercialisés la semaine prochaine », tout en citant des personnes au courant de l’affaire.

Curieusement, avant le rapport ci-dessus, le régulateur avait publié une mise en garde sur son compte Twitter disant: « Avant d’investir dans un fonds qui détient des contrats à terme Bitcoin, assurez-vous de bien peser les risques et les avantages potentiels. »

Les investisseurs doivent être conscients de la différence entre un ETF Bitcoin et un ETF Bitcoin Futures. Ce dernier est un promoteur des contrats à terme et déposé dans le cadre des règles existantes des fonds communs de placement.

Pendant ce temps, des investisseurs et des personnalités renommées de l’industrie comme Anthony Pompliano pensent que l’entrée d’un ETF Bitcoin serait le catalyseur d’une situation déjà explosive.

Bitcoin est revenu à plus de 59 000 $ au moment de la rédaction. Le prochain rendez-vous pour les taureaux est supérieur à 60 000 $, une décision considérée comme la dernière pièce du puzzle alors que BTC retrouve des sommets historiques.

Néanmoins, la fête ne devrait pas se terminer à 65 000 $, les spéculations se dirigeant vers 100 000 $ d’ici la fin de 2021.

Graphique journalier BTC/USD

Graphique des prix BTC/USD par Tradingview

Sachez que l’image technique générale basée sur le graphique journalier est solidement haussière. Des indices comme le MACD et le RSI affirment la présence et l’influence croissante des taureaux. Par conséquent, la moindre résistance devrait rester à la hausse.

Niveaux intrajournaliers de Bitcoin

Taux au comptant : 59 392 $

Tendance : haussière

Volatilité : en croissance

Soutien : 58 000 $ et 55 000 $

Résistance : 60 000

