Le prix du Bitcoin atteint 60 000 $ ! Nouveau record d’appels entrants

Bitcoin dépasse 60 000 $ et semble sur le point de reprendre bientôt un nouveau record historique et de pomper à des prix jamais vus auparavant.

En commençant l’année dans les 30 000 $, nous avons vu le bitcoin mettre les sceptiques dans l’incrédulité alors qu’il atteignait 64 000 $ plus tard en avril. Depuis lors, nous avons assisté à une baisse assez décente qui a vraiment mis à l’épreuve la résilience de la classe des Bitcoiners 2020/21. Beaucoup d’entre eux prétendaient avoir des « mains de diamant » à la montée, mais beaucoup ont prouvé le contraire en redescendant.

Les creux sont l’endroit où les Bitcoiners gagnent leurs galons sur le marché. C’est là que le vrai profit est fait. Vendre de la fiat sale pour BTC est le véritable gain, et en acquérir plus à un prix réduit est la voie à suivre. Des corrections comme celle que nous avons eue plus tôt cette année prouvent qui est là pour des gains rapides et qui est là pour la révolution.

Nous sommes clairement dans une tendance haussière – et personne ne peut deviner jusqu’où nous irons. Depuis la grande correction, il y a eu beaucoup d’achats de bitcoins, ce qui, nous le savions tous, se terminerait par une éventuelle compression des prix. Mais maintenant, les choses ont changé, les yeux du monde sont tous rivés sur le bitcoin.

Pourrions-nous assister à une frénésie mondiale d’achat de bitcoins ? Bien que la quantité de BTC disponible ne cesse de se tarir et que la demande ne cesse d’augmenter, nous pourrions très bien voir quelque chose qui rend la préparation de 2017 pathétique en comparaison.

