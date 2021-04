Le prix du Bitcoin atteint 64895 $, le PDG de Pantera déclare que “ le rallye BTC est exactement comme les moitiés précédentes ”

Compartir

Les marchés de la crypto-monnaie ont bondi au cours des dernières 24 heures alors que des milliards de dollars sont entrés dans l’économie de la crypto. La valeur de Bitcoin a de nouveau atteint un niveau record (ATH) mercredi matin (HNE), atteignant 64895 $ par unité. La dernière flambée des prix conduit à la prochaine inscription directe de Coinbase sur le Nasdaq.

La crypto-économie dépasse 2,2 billions de dollars en valeur

Les fans de monnaies numériques sont très heureux mercredi matin alors qu’une foule de nouveaux gains ont été publiés dans l’économie de la crypto. L’ensemble de la crypto-économie est actuellement évalué à 2,2 billions de dollars et en hausse de plus de 4% aujourd’hui. Bitcoin (BTC) a atteint un sommet de 64895 $ par unité et se négocie actuellement à 64229 $. BTC est en hausse de plus de 2,6% aujourd’hui et de 15,5% au cours des sept derniers jours. Malgré le nouvel ATH, la domination du bitcoin (BTC) parmi les 9215 crypto-monnaies existantes n’est que de 53% aujourd’hui.

BTC / USD le 14 avril 2021.

Ethereum (ETH) a capturé une partie de ce domaine, car l’éther d’actif cryptographique est échangé contre 2380 $ par unité. Cela signifie que l’ETH détient désormais 12,3% de la capitalisation boursière totale. ETH est en hausse de 7% aujourd’hui et de 21% pour la semaine. Derrière l’ETH se trouve la pièce de monnaie binance (BNB), qui se négocie à 572 $ la pièce. BNB est en hausse de 1,9% aujourd’hui et un énorme 52% au cours de la semaine dernière. XRP a réussi à pousser Tether (USDT) hors de la quatrième position car il se négocie actuellement à 1,82 $ l’unité.

Les prix du Dogecoin (DOGE) ont considérablement augmenté au cours des dernières 24 heures.

Cardano (ADA) se négocie à 1,46 $ par pièce, polkadot (DOT) se négocie à 42 $ et Litecoin (LTC) est d’environ 272 $ par pièce. Uniswap (UNI) se négocie actuellement à 35 $ l’unité et est en hausse de 1,3% aujourd’hui. La 10e position sur le marché est détenue par le dogecoin (DOGE), qui se négocie à 0,141 $ et qui est en hausse de 86% mercredi. DOGE a été le précurseur en matière de revenus sur 24 heures parmi les dix principaux actifs cryptographiques.

#Bitcoin est maintenant la sixième plus grande monnaie du monde et a dépassé la livre sterling britannique en taille de base monétaire pic.twitter.com/rlX9JWhMn6 – Documenter Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) 14 avril 2021

“ Bitcoin élargit sa gamme ”

Juste avant la cotation directe de Coinbase et alors que BTC a frappé un nouvel ATH, de nombreux investisseurs et dirigeants de crypto sont très positifs. “Bitcoin sort continuellement de son créneau, ce n’est pas un secret”, a expliqué Eric Demuth, co-PDG et fondateur de Bitpanda à Bitcoin.com News. «Soit en raison de sa plus grande couverture dans les principaux médias, soit en raison de l’adoption d’infrastructures commerciales Bitcoin par les principales banques telles que JPM ou Goldman Sachs. L’étape décisive a probablement été les premiers investissements réalisés par les sociétés du S&P 500 ».

Demuth a ajouté:

Aujourd’hui, Bitcoin élargit sa gamme de clients privés et devient de plus en plus important en tant qu’objet d’investissement pour les entreprises et les fonds de pension. Son rallye record observé ces dernières semaines a été alimenté en partie par l’arrivée de l’argent institutionnel sur le marché. Et pourtant, il semble que les opinions se soient polarisées ne laissant que deux positions extrêmes sur la question: ceux qui voient cette crypto-monnaie comme le Saint Graal et ceux qui la désignent encore comme un objet purement spéculatif et tentent de dévaloriser Bitcoin avec obsolète et faux. mythes.

Pantera Capital a prédit la fourchette de prix actuelle de Bitcoin l’année dernière

En outre, beaucoup d’autres sont assez optimistes sur les mouvements du marché et le dernier BTC ATH. Dan Morehead, PDG de Pantera Capital, a expliqué que son entreprise avait prédit ces prix.

Les prévisions de Pantera Capital l’année dernière dans la lettre aux investisseurs d’avril 2020 de la société.

“Cela devient ridicule. Il y a un an, nous avions prédit que Bitcoin atteindrait 62 968 $ cette semaine. Il vient de le faire. Ce rallye Bitcoin est EXACTEMENT comme les moitiés précédentes. Il est susceptible d’atteindre 115 000 $ en août”, a tweeté Morehead. La société a également publié la lettre aux investisseurs d’avril 2020 de la société, qui montre les prévisions de la société.

