Le prix du Bitcoin atteint un nouveau record absolu, un analyste déclare “ un terrain fertile pour que BTC franchisse une nouvelle étape ”

Le prix du bitcoin a franchi un nouveau sommet historique (ATH) mardi, alors que le principal actif cryptographique est passé à 63275 $ par unité lors des séances de négociation du matin (EST). Au moment de la mise sous presse, l’ensemble de l’économie de marché avec plus de 9203 crypto-monnaies est évalué à 2,153 billions de dollars avec 164 milliards de dollars de volume commercial mondial. .

Le prix du Bitcoin atteint de nouveaux sommets

Bitcoin (BTC) a finalement franchi la résistance psychologique à la barre des 60k $ et a même dépassé le dernier prix record. Vers 5 heures du matin (HNE), le prix du bitcoin est passé à un nouvel ATH atteignant 63275 $ par BTC. Au moment de la rédaction de cet article, BTC est en dessous du niveau de 63000 dollars et a une valorisation boursière d’environ 1,177 billion de dollars aujourd’hui. Cela représente environ 54% de l’ensemble de l’économie de marché de 2,153 milliards de dollars de crypto-monnaie, tandis que l’ethereum (ETH) en capture 11,9% mardi.

Les cinq principaux marchés de la cryptographie au 13 avril 2021.

Ethereum se négocie à 2225 dollars pour l’ETH et a une valorisation boursière d’environ 256 milliards de dollars. Le précurseur d’aujourd’hui est le XRP, qui a gagné 23% au cours du dernier jour et 66% au cours des sept derniers jours.

Marchés Bitstamp BTC / USD le 13 avril 2021.

XRP se négocie à 1,70 $ la pièce et se situe juste en dessous des marchés de Binance Coin (BNB). BNB échange des mains pour 573 $ l’unité et a une valorisation boursière d’environ 85 milliards de dollars. La BNB capte plus de 4% de la capitalisation boursière totale, tandis que le XRP en compte aujourd’hui environ 2,98%.

Deribit ETH / USD marchés le 13 avril 2021.

En sixième position est cardano (ADA) qui se négocie à 1,37 $ l’unité et la septième position occupée par polkadot (DOT) est échangée contre 41 $. Uniswap (UNI) a maintenant pris la huitième position et se négocie à 34,79 $ par pièce de monnaie. Le litecoin (LTC) et le bitcoin cash (BCH) se classent respectivement 9e et 10e. LTC en neuvième position se négocie à 268 $, tandis que BCH se négocie à 721 $ par part.

PDG de Delta Exchange: “ Le sentiment général reste fort ”

Bien sûr, de nombreux amateurs de crypto sont très positifs sur les prix. Le PDG de Delta Exchange, Pankaj Balani, est l’une de ces personnes. Dans une note à Bitcoin.com News, Balani a déclaré que «Bitcoin se consolide depuis le mois dernier, tandis que les altcoins ont atteint de nouveaux sommets annuels. Il s’agit d’une consolidation saine pour Bitcoin étant donné que nous avons déjà atteint près de 100% de performance à ce jour sur BTC et que le marché devait faire une pause. Cependant, l’intérêt pour Alts suggère que le sentiment général reste fort », a ajouté le PDG de Delta Exchange.

Balani a poursuivi:

Ce sont des terrains fertiles pour que Bitcoin franchisse une nouvelle étape. Nous avons une certaine résistance autour de 60 000 $, mais une cassure réussie ici peut signifier que Bitcoin se ralliera à 65 000 $ et cherche à contester les niveaux de 70 à 75 000 $. D’autre part, les traders attendent avec impatience 50K $ comme niveau crucial car il a agi comme un support solide lors du retracement des contrats à terme de mars en raison de l’expiration.

Bitfinex CTO: “ L’élan peut continuer ”

Le directeur technique de Bitfinex, Paolo Ardoino, partage l’optimisme de Balani et a déclaré à Bitcoin.com News que même si nous avons vu des turbulences et des revers, BTC continue d’avancer. «L’espace des jetons numériques continue de connaître une croissance et des progrès technologiques considérables dans un contexte d’adoption institutionnelle croissante et d’adoption à Wall Street d’entreprises basées sur la blockchain. En raison de la demande croissante de [finanzas descentralizadas (defi)], les jetons non bitcoin étendent leur portée, et les jetons sélectionnés sont en train de devenir des favoris en raison de leur efficacité et de leur utilité », a déclaré Ardoino.

Ardoino a ajouté:

Bitcoin a atteint un nouveau record absolu dans un rallye qui continue d’être en partie tiré par les acheteurs institutionnels du nouvel or numérique. Cet élan peut se poursuivre alors qu’un nombre croissant de fonds et de sociétés ajoutent du bitcoin à leurs portefeuilles d’investissement. Une pandémie en cours peut également favoriser un récit de valeur refuge pour le bitcoin, en particulier dans les marchés émergents où le bitcoin gagne du terrain.

Alors que BTC se négocie à de nouveaux sommets, de nombreuses personnes sont curieuses de savoir où se dirige le principal actif cryptographique. Alex Kuptsikevich, analyste financier principal chez Fxpro, dit que le dernier hiver de la cryptographie a vu une infrastructure construite et que cela a porté ses fruits.

“À ce stade, nous voyons les principaux acteurs du marché traditionnel avoir une attitude plus chaleureuse envers les principales crypto-monnaies”, a déclaré Kuptsikevich à Bitcoin.com News. “Le résultat sera une intégration croissante de l’actif dans le marché traditionnel, mais il reste une question très préoccupante sur l’attitude du régulateur américain sur ce qui se passe.”

Que pensez-vous du Bitcoin atteignant un nouveau record historique mardi? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-taps-new-all-time-high-analyst-says-fertile-grounds-for-btc-to-take-a-fresh-leg-up/