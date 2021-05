Le prix du Bitcoin augmente alors qu’Elon Musk et Michael Sailor engagent des mineurs

Plus tôt ce mois-ci, Tesla a annoncé sa décision de suspendre les paiements pour ses produits utilisant Bitcoin (BTC / USD). Le constructeur de voitures électriques a évoqué des préoccupations environnementales, car l’exploitation minière de Bitcoin utilise trop de carburant fossile.

Cependant, le PDG de la société, Elon Musk, a récemment déclaré qu’il avait discuté avec les dirigeants des sociétés minières Bitcoin en Amérique du Nord de la voie à suivre.

Parlé avec des mineurs de Bitcoin d’Amérique du Nord. Ils se sont engagés à publier l’utilisation renouvelable actuelle et prévue et à demander aux mineurs WW de le faire. Potentiellement prometteur.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

“Ils se sont engagés à publier l’utilisation des énergies renouvelables actuelle et prévue et à demander aux mineurs de WW de le faire”, a-t-il ajouté en tweetant sur le résultat de la discussion.

Suite à l’annonce, Bitcoin est passé à 39 405 $ par rapport à sa valeur précédente de 39 940 $.

Au cours de la même période, Musk tweetait, Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, le plus grand détenteur de Bitcoin, a tweeté à propos de sa rencontre avec Musk.

Hier, j’ai eu le plaisir d’organiser une réunion entre @elonmusk et les principaux mineurs de Bitcoin en Amérique du Nord. Les mineurs ont accepté de former le Bitcoin Mining Council pour promouvoir la transparence de l’utilisation de l’énergie et accélérer les initiatives de développement durable dans le monde entier. https://t.co/EHgLZ9zvDK

– Michael Saylor (@michael_saylor) 24 mai 2021