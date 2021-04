Le prix du Bitcoin baisse alors que les traders avertissent que la BTC pourrait chuter à moins de 55000 $

Bitcoin (BTC) a à peine récupéré ses pertes le 9 avril alors que de nouveaux doutes ont émergé sur la poursuite de la course haussière ce mois-ci.

Graphique de bougie en 1 heure BTC / USD (Bitstamp). Source: Tradingview

56 760 $ « pas un fond convaincant »

Après avoir glissé de 5% mercredi, le BTC / USD n’a connu qu’un modeste rebond pour entourer 57000 $ au moment de la rédaction de cet article, ont montré Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

À la suite de multiples tentatives infructueuses pour briser la résistance proche des plus hauts historiques, les analystes se méfiaient d’une nouvelle baisse et d’un arrêt temporaire de nouvelles hausses de prix.

Filbfilb, co-fondateur de la suite de trading Decentrader, a décrit le plancher actuel de 56 760 $ de cette semaine comme «un fond pas convaincant».

Taux de financement de la CTB. Source: Bybt.com

Comme indiqué mercredi, les taux de financement entre les plates-formes de négociation appellent à une suppression des positions longues à effet de levier par rapport à celles trop optimistes. Pour Filbfilb, ces tarifs restent «bien trop élevés», a-t-il déclaré aux abonnés de sa chaîne de trading Telegram.

Le commerçant populaire de Twitter Cantering Clark a quant à lui souligné la moyenne mobile (MA) de Bitcoin sur 20 semaines – une «ligne dans le sable» classique pour la performance des prix – qui persiste toujours à environ 40 000 $.

« Plus de carburant pour expliquer pourquoi je pense qu’avril-mai met un couvercle sur $ BTC jusqu’à plus tard dans l’année », a-t-il commenté sur un graphique comparatif.

«Aussi simple que cela puisse paraître, cette MA de 20 semaines avec une bande d’écart-type de 2 au-dessus. À un moment donné, ceux-ci se rencontrent. Soit cela nous vient, soit nous y arrivons. Difficile d’imaginer que cela prend plus de place. »

La macro devient favorable aux taureaux Bitcoin

En dépit de l’intérêt institutionnel persistant ces dernières semaines, alimenté par de nouvelles annonces d’adoption majeures de la part des banques, des signes de ralentissement commençaient également à apparaître ce jour-là.

L’ETF Purpose Bitcoin a enregistré une légère réduction de ses avoirs en BTC après une croissance constante, ses actifs sous gestion passant en tandem de 976 millions de dollars à 944 millions de dollars.

Son collègue du portail institutionnel Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) a maintenu sa prime négative, un phénomène qui a mis à profit la poursuite de l’accumulation de Bitcoin depuis février.

Prix ​​GBTC, titres et graphique des primes. Source: Bybt

Mais tout le monde n’était pas totalement sombre. Pour le trader trader Crypto Ed, la trajectoire ultime du marché était claire.

« Pas pressé de se mettre en position », a-t-il déclaré jeudi aux abonnés de Twitter.

«54k d’abord ou plus à partir d’ici, les deux signifient que nous commençons une 3e étape solide et que beaucoup d’avantages nous attendent. BTC cassera 60k et ira finalement beaucoup plus haut. »

Indice de devise du dollar américain (DXY) Graphique en bougie sur 1 heure. Source: Tradingview

Au-delà de la cryptographie, des perspectives favorables pour les marchés boursiers américains couplées à un affaiblissement du dollar pourraient encore servir l’objectif de Bitcoin à court terme.

«Avec des économies excédentaires, de nouvelles économies de relance, des dépenses déficitaires énormes, plus de QE, une nouvelle facture d’infrastructure potentielle, un vaccin réussi et une euphorie autour de la fin de la pandémie … son bulletin annuel aux actionnaires plus tôt cette semaine.