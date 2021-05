Le prix du Bitcoin baisse de plus de 8000 USD après que Tesla ait choisi de cesser d’accepter les paiements BTC

Pendant des mois maintenant, le PDG de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, a continué de recevoir les éloges de l’industrie de la cryptographie en tant que milliardaire préféré au monde, toujours soutenu par la cryptographie. Elon Musk fait référence aux crypto-monnaies via ses tweets depuis des années, mais il a vraiment commencé à s’impliquer en 2021.

Plus tôt cette année, Tesla a annoncé qu’il accepterait les paiements cryptographiques et a investi 1,5 milliard de dollars dans BTC, Musk lui-même admettant qu’il détenait personnellement quelques bitcoins à un moment donné. En plus de cela, Musk est particulièrement connu pour ses liens étroits avec Dogecoin (DOGE), qu’il promeut quotidiennement pendant un certain temps.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Compte tenu de tout cela, cela a été une énorme surprise lorsque Musk a récemment annoncé que Tesla n’accepterait plus les paiements BTC. Selon lui, cela a été décidé pour des raisons environnementales car l’exploitation minière de Bitcoin est tout sauf verte. L’exploitation minière et le commerce sont trop intensifs en carbone, ce qui va à l’encontre de ce que représente Tesla. Le changement d’attitude de Musk est intervenu quelques semaines à peine après avoir fait valoir que l’adoption de la CTB pourrait être une aubaine pour les énergies renouvelables.

Bitcoin a réagi et la communauté n’est pas contente

Sans surprise, le prix du Bitcoin a réagi presque immédiatement, tombant à environ 8000 dollars en quelques heures. Au cours des dernières 24 heures, le prix est passé de 57 470 $ à 48 900 $ après cette nouvelle. Heureusement, il semble que la reprise ait déjà commencé, car BTC est à nouveau à 50000 $ au moment de la rédaction de cet article.

Naturellement, l’industrie est actuellement pleine de confusion et de colère, bien que l’annonce de Musk continue de prétendre que la cryptographie est une bonne idée à plusieurs niveaux et qu’elle a un avenir prometteur. En outre, il convient de noter que Tesla continue de maintenir son investissement dans BTC, ce qui a également été noté dans l’annonce. Musk a déclaré que Tesla n’avait pas l’intention de vendre, mais plutôt de l’utiliser pour des transactions dès que l’exploitation minière passera à une énergie plus durable.

Certains voient cela comme Musk essayant de manipuler le marché, ce qui, naturellement, a suscité beaucoup de fureur. Cependant, l’annonce elle-même semble être une poussée pour trouver une solution plus verte pour l’exploitation minière BTC. Enfin, il existe également des théories selon lesquelles il s’agit d’une autre tactique pour stimuler DOGE, car la «pièce préférée d’Elon» a une empreinte carbone beaucoup plus petite.