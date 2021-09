Le prix du Bitcoin (BTC) a plongé de 90% à 5 400 $ en raison d’un problème de réseau, voici ce qui s’est passé

Le krach boursier de lundi a entraîné des liquidations d’un milliard de dollars dans l’espace crypto. Le Bitcoin (BTC) a chuté en dessous de 45 000 $ ce jour-là, cependant, un problème de réseau sur la plate-forme Pyth a montré que le prix du BTC a chuté de 90%, tombant à 5 400 $.

Le réseau de données cryptographiques Pyth est géré par certains des plus grands acteurs de Wall Street. En outre, il fournit des informations sur les prix de qualité industrielle pour les classes d’actifs telles que les actions et les crypto-monnaies. Certains de ses contributeurs de flux de données incluent des géants comme FTX, DRW et le Jump Trading Group. Récemment, Galaxy Digital de Mike Novogratz a également rejoint le réseau Pyth.

Lundi, pendant une très brève période, le réseau Pyth a indiqué que le prix du Bitcoin était de 5 400 $. La plate-forme a fait une déclaration officielle via son compte Twitter qui se lit comme suit :

Entre 12 h 21 et 12 h 23 UTC, le prix global du Pyth BTCUSD était inférieur à 40 000 $ – le prix le plus bas signalé était de 5 402 $ avec un intervalle de confiance de 21 623 $ (4 fois le prix déclaré de l’actif) pour un seul emplacement – ​​qui était hors marché par rapport au Prix ​​BTC disponible sur d’autres marchés. Les ingénieurs continuent d’enquêter sur la cause et un rapport complet est en cours d’élaboration.

Les choses sont revenues à la normale

Mardi, les choses sont revenues à la normale. En outre, la plate-forme Pyth a dévoilé une analyse des causes profondes de ce qui a réellement entraîné le problème logiciel.

Cependant, le problème ne se limitait pas uniquement à la déclaration des prix Bitcoin. Plusieurs programmes basés sur Solana et reposant sur le prix Pyth ont été touchés par cet incident. Comme Pyth l’a rapporté :

L’impact a été exacerbé en raison de certains programmes s’appuyant sur l’alimentation des prix agrégés sans utiliser la confiance, ce qui a permis des liquidations même si le prix publié était très incertain.

L’ensemble du réseau Pyth était en panne à la suite de la panne. Bonfida, un projet construit sur Solana, a déclaré que cette baisse avait entraîné une série de liquidations sur le marché BTC-PERP du protocole Audaces. Audaces est la plateforme de contrats à terme perpétuels sur Bonfida.

