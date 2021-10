Le prix du Bitcoin (BTC) atteindra les six chiffres prévus par l’analyste Crypto

Le prix du Bitcoin (BTC) atteindra les six chiffres prévus par Crypto Analyst

BTC a réussi à enregistrer un sommet intra-semaine de 56 100 $.

Pour la première fois, Bitcoin a atteint plus de 55 000 $ après le produit phare.

Le géant de la crypto Bitcoin (BTC) est un phénomène étonnant en soi. La technologie blockchain de Bitcoin permet à diverses industries de passer de la finance à la santé. Au cours de la semaine dernière, BTC a franchi la ligne de support solide et atteint le plus haut de septembre de 52,9 000 $. BTC a réussi à enregistrer un sommet intrasemaine de 56 100 $, plongeant plus profondément dans le niveau de résistance de 55 000 à 58 000 $.

Selon l’analyste de crypto-monnaie Michaal van de Poppe, avec cette augmentation continue du prix du Bitcoin, il devrait atteindre le prix à six chiffres. Actuellement, le niveau de support de Bitcoin est d’environ 49 800 $ à 51 000 $, selon l’analyste crypto, puisque pour la première fois, Bitcoin a atteint un prix de plus de 55 000 $ après le produit phare. À terme, Bitcoin peut également chuter entre 40 000 $ et 44,00 $ en cas de correction.

De plus, l’analyste crypto pense également que Bitcoin variera avant d’augmenter par rapport au record actuel de 64 804 $. Van de Poppe a mentionné,

« Donc, nous avons une action latérale, nous pouvons regarder le sommet de tous les temps. Et puis nous supposons probablement que nous allons atteindre 260 000 $ ou plus ».

État actuel du marché BTC

Désormais, selon CoinMarketCap, le prix de Bitcoin (BTC) oscillait autour de 54 906 $, avec un volume de transactions sur 24 heures de 36 869 563 115 $. Au moment d’écrire ces lignes, le prix de BTC a augmenté de 0,29% en une journée. L’offre en circulation de Bitcoin est de 18 839 650,00 BTC. Au cours des 7 derniers jours, le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 14 % et au cours des 30 derniers jours, il a bondi de près de 18,92 %. Selon cette tendance haussière continue, nous nous attendons à ce que BTC atteigne un prix à six chiffres, il atteindra également bientôt un nouveau record absolu (ATH).