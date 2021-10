Le prix du Bitcoin (BTC/USD) présente une direction vers le nord

Prévision de prix Bitcoin – 12 octobre

Le livre financier BTC/USD enregistre désormais que le prix crypto-économique conserve une direction vers le nord dans ses opérations de trading. Il y a un léger renversement à la baisse à un taux de pourcentage négatif d’environ 2,34 pour s’échanger à 55861 $.

Marché BTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 57 500 $, 60 000 $, 62 500 $

Niveaux d’assistance : 55 000 $, 52 500 $, 50 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Le graphique journalier BTC/USD montre que le prix crypto-économique présente une direction vers le nord alors que le niveau de 55 000 $ a franchi. La ligne de tendance haussière a été tracée pour s’aligner le long de la trajectoire vers le nord que le marché pousse. L’indicateur SMA à 14 jours pointe vers le nord au-dessus de l’indicateur SMA à 50 jours. Les oscillateurs stochastiques se situent dans la zone de surachat, se consolidant relativement. Cela suggère que la pression à la hausse est toujours dans une certaine mesure.

Pourrait-il y avoir plus de hausses dans les opérations du marché BTC/USD alors que le prix garde une trajectoire vers le nord ?

Étant tel qu’il est, le fonctionnement du marché BTC/USD est dominé par les taureaux tout comme le prix garde une direction vers le nord. Soi-disant, le marché de la cryptographie doit pousser plus vers le nord tant que le support de 55 000 $ reste incassable à la baisse. À ce stade, les taureaux peuvent utiliser cette ligne pour constituer une base de support critique, car sa chute effrayante pourrait provoquer un avertissement contre la poursuite de la tendance haussière actuelle.

À la baisse, les baissiers du marché BTC/USD devraient désormais être à l’affût de tout signe de faiblesse possible dans les zones commerciales plus élevées autour de 57 500 $ et 60 000 $ pour obtenir une entrée de vente. Cependant, les commerçants doivent faire attention aux entrées tardives. Il doit être sur la note qu’il y aura des hauts tandis qu’une ligne de rejets aboutit à laisser tomber le marché dans le processus de retracement.



Graphique BTC/USD en 4 heures

Le graphique sur 4 heures BTC/USD montre que le prix crypto-économique présente une direction vers le nord dans les lignes de tendance haussières du canal. L’indicateur SMA de 14 jours est au-dessus de l’indicateur SMA de 50 jours car ils pointent tous les deux vers le nord. Les oscillateurs stochastiques ont dévié vers le sud très près de la plage de 20. Cela signifie que l’économie crypto est quelque peu en dépression, se négociant contre l’économie américaine. Cependant, les traders doivent se méfier des tentatives de rebond rapide que l’instrument crypto de base peut effectuer en un rien de temps.

Vous cherchez à acheter ou à échanger du Bitcoin (BTC) maintenant ? Investissez chez eToro !



67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Lire la suite:

Lien source

Vues de la publication : 1