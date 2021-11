Le prix du Bitcoin Cash (BCH) augmente à mesure que l’inflation mondiale augmente

Le prix du Bitcoin Cash (BCH / USD) a fortement augmenté mercredi alors que les investisseurs réfléchissaient à la hausse de l’inflation mondiale. Le prix de la pièce a bondi à un sommet de 720 $, qui était le plus haut niveau depuis le 8 septembre. Il a augmenté de plus de 52% par rapport à son plus bas niveau en septembre.

Hausse de l’inflation mondiale

Les prix à la consommation augmentent fortement à l’échelle mondiale, rendant les crypto-monnaies comme Bitcoin et Bitcoin Cash plus attrayantes pour les investisseurs.

Mercredi, les données publiées par le bureau chinois des statistiques ont montré que l’indice général des prix à la consommation (IPC) est passé de 0,1% en septembre à 0,7% en octobre. Sur une base annuelle, l’inflation a plus que doublé, passant de 0,7% à 1,5%.

Pire encore, l’indice des prix à la production (IPP) dans le pays est passé de 10,7% à 13,5%. Cette tendance s’est produite lorsque le prix de l’énergie dans le pays a fortement augmenté en octobre. En effet, certaines provinces chinoises ont ordonné aux entreprises de réduire leur consommation d’énergie pendant la période de pointe.

Les chiffres de l’inflation de la Chine sont essentiels pour l’inflation mondiale car le pays fabrique la plupart des articles utilisés aujourd’hui. C’est le premier fabricant d’emballages, de meubles et d’autres petits objets que nous utilisons tous les jours.

Dans le même temps, les données de l’agence statistique allemande ont également révélé que les prix à la consommation dans le pays avaient augmenté en octobre. L’IPC général est passé de 4,1 % en septembre à 4,5 % en octobre. L’inflation harmonisée est passée de 4,1% à 4,6%.

La plus grande surprise est venue des États-Unis. Les données de l’agence de statistiques ont montré que l’IPC global est passé de 5,4 % à 6,2 %. Il s’agit d’une augmentation substantielle par rapport à ce que les analystes attendaient. C’était aussi le nombre le plus élevé en plus de 30 ans. Autrement dit, le prix du panier inflation est passé de 274,14 $ à 276 $ en un mois.

Par conséquent, ces chiffres d’inflation pourraient pousser plus de personnes vers des actifs tels que l’or et les crypto-monnaies, qui sont souvent considérés comme des couvertures contre l’inflation.

Prévision de prix Bitcoin Cash

Un examen plus attentif du graphique journalier montre que le prix du Bitcoin Cash a fortement augmenté aujourd’hui. Ce faisant, la pièce a réussi à dépasser le niveau de résistance clé à 653 $, où elle a eu du mal à le dépasser plusieurs fois récemment. Le prix a dépassé la ligne de tendance ascendante indiquée en vert. En outre, il s’est redressé au-dessus de la moyenne mobile de 25 jours.

Par conséquent, le chemin de moindre résistance pour le prix du BCH est à la hausse. Le prochain niveau clé à suivre sera de 800 $.

Le prix post Bitcoin Cash (BCH) augmente à mesure que l’inflation mondiale augmente est apparu en premier sur Invezz.