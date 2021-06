Le prix du Bitcoin cherche à briser le niveau de résistance clé après une forte reprise par rapport aux creux mensuels

in

La Chine alimente le déclin continu alors que MicroStrategy lutte pour rétablir la confiance

Bitcoin a été la cible de la poussée incessante des autorités chinoises pour abandonner les activités liées à la cryptographie. Alors que l’attaque continue des mineurs et des engagements commerciaux est l’une des nombreuses tentatives, cette interdiction actuelle est redoutée car le développement proposé du Yuan numérique est à un stade avancé. L’interdiction peut être une stratégie pour éviter la concurrence avec la monnaie soutenue par le gouvernement.

Alors que la Chine continue d’appliquer son interdiction, Michael Saylor, PDG de MicroStrategy Incorporated, a continué de réitérer sa confiance dans le potentiel du Bitcoin aux acteurs de l’industrie de la cryptographie et aux investisseurs institutionnels. La société a ajouté hier à sa réserve Bitcoin, avec un achat de 13 005 Bitcoin pour environ 489 millions de dollars. Cet achat a porté le total des avoirs en BTC de la société à 105 085.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Bien que l’accumulation de MicroStrategy n’ait peut-être pas déplacé le marché, elle peut inciter d’autres acheteurs d’entreprises à parier fortement sur la pièce, une situation qui peut collectivement influencer le prix de l’actif.

Les données techniques suggèrent une tendance haussière imminente

Sur le graphique BTC-USD 4h, le prix du Bitcoin se stabilise vers le niveau de 34 000 $, comme en témoigne la vente massive des acheteurs.

Comme le montre le RSI actuellement fixé à 48,82, l’actif numérique le plus reconnu a tendance à augmenter depuis la région de survente, et les investisseurs peuvent trouver ce niveau actuel un bon pivot pour en accumuler davantage. À moins d’impacts de nouvelles réglementaires imprévues, Bitcoin devrait inverser complètement sa tendance à la baisse, avec la probabilité de retester son plus haut de 7 jours au-dessus de 41 000 $ à court terme. L’ATH d’avant 64 000 $ reste l’objectif à long terme des acheteurs du marché.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent