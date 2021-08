Le prix du Bitcoin cherche de nouveaux mouvements après le rejet de 50 000 $ Crypto new media

Les taureaux BTC tentent de résister à la pression à la baisse qui a vu le commerce de Bitcoin aussi bas que 47 600 $

Le prix du Bitcoin est en baisse de 2,1% au moment de la rédaction, s’échangeant autour de 48 475 $ suite au rejet des sommets supérieurs à 50 000 $. La valeur de la crypto-monnaie la plus élevée est inférieure à un niveau de résistance critique, et de nouvelles pertes pourraient survenir si le prix ne restait pas au-dessus de 49 000 $.

Perspectives de prix BTC

Le prix du Bitcoin a été corrigé à un creux de 47 600 $, réduisant les gains réalisés lorsque les taureaux ont atteint un sommet de plusieurs mois au-dessus de 50 000 $. La crypto-monnaie phare a récupéré une partie de ses pertes quotidiennes, les acheteurs testant et dépassant le niveau de retracement de Fibonacci 0,236 (48 282 $).

Le prix du Bitcoin a même atteint des sommets de 48 622 $, bien que les prises de bénéfices aient limité la hausse, et les prix sont à nouveau tombés en dessous de 48 400 $.

Pour continuer plus haut et récupérer la plupart des pertes récentes, la paire BTC/USD a besoin d’une cassure nette au-dessus de la résistance horizontale autour de 48 650 $ et du niveau de retracement de Fibonacci 0,382 de la baisse de 50 491 $ à un plus bas de 47 600 $ à 48 705 $.

La moyenne mobile exponentielle sur 20-4 heures à 48 727 $ présente le prochain obstacle. Considérés ensemble, la confluence des barrières fournit une zone d’approvisionnement critique au-dessus de laquelle une augmentation des achats pourrait placer les taureaux vers le niveau de 0,618 Fib (49 387 $).

Graphique BTC/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que les taureaux n’ont peut-être pas encore le dessus, l’indice de force relative cherchant à grimper vers la barre des 50. L’EMA 20 s’incurve également vers le bas pour ajouter à la baisse potentielle du BTC/USD à court terme.

Si le prix passe en dessous du niveau de 0,236 Fib, les taureaux s’appuieront sur un support initial d’environ 48 000 $. Ici, les acheteurs pourraient encore conduire une cassure haussière et récupérer les zones de résistance mises en évidence. Cependant, si une nouvelle pression à la baisse oblige les taureaux à baisser, le prochain point d’ancrage serait à la moyenne mobile de 50 à 4 heures (47 618 $).