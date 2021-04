Le prix du Bitcoin chute à près de 61K $ peu de temps après la liste des COIN sur le Nasdaq

Après des mois d’accumulation et de spéculation, Coinbase (COIN) a été coté sur le Nasdaq et à la manière des crypto-monnaies, le jour de l’ouverture du trading était une affaire volatile qui peut avoir eu un effet généralisé sur le marché de la crypto-monnaie.

Le prix de référence de COIN était initialement de 250 $, mais l’action a ouvert à 381 $ et a rapidement atteint un sommet d’environ 429,54 $ avant de revenir à 310 $ une fois que la frénésie initiale s’est calmée.

En règle générale, les actions sont assez volatiles le premier jour de négociation et COIN ne fait pas exception à cette tendance. Par conséquent, le succès du lancement d’aujourd’hui et la force de Coinbase en tant qu’entreprise ne doivent pas être uniquement liés à la performance de COIN lors de la cotation.

Actuellement, COIN se négocie à 326 $ et les traders surveillent probablement les performances de l’action à l’approche de la clôture quotidienne.

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que la baisse de COIN a été suivie d’une vente immédiate du prix du Bitcoin (BTC), qui a établi un nouveau sommet historique à 64890 $ aux premières heures du 14 avril.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Fait intéressant, peu de temps après la cotation de COIN, le prix du Bitcoin a corrigé de 5% pour atteindre un creux quotidien à 61658 $, ce qui a déclenché une vente plus forte des altcoins.

Il y avait plusieurs jetons qui ont réussi à repousser le ralentissement et à enregistrer des gains positifs pour la journée, notamment THORchain (RUNE), qui a mis un gain de 30% pour établir un nouveau record absolu de 16,25 $, et Digibyte (DGB) , qui est en hausse de 19% au moment de la rédaction et de la négociation à un prix de 0,0978 $.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie a connu une baisse de 16,5% parallèlement à la baisse du BTC, passant d’un sommet de 2,6 billions de dollars juste avant le lancement à une valeur de 2,17 billions de dollars au moment de la rédaction. Le taux de domination du Bitcoin s’établit désormais à 53,6%