Le prix du bitcoin chute de 10 000 $ ce qui aurait dû être une journée record

Le 7 septembre aurait dû être un grand jour au Salvador. L’accomplissement d’aujourd’hui restera dans les mémoires, malgré la baisse du prix du bitcoin. Le gouvernement a annoncé son intention de donner cours légal à la monnaie numérique aux côtés du dollar américain à partir du 7 septembre. El Salvador est allé de l’avant avec le projet, faisant l’histoire dans le processus. Le pays est le premier au monde à donner cours légal au bitcoin. Beaucoup considéraient El Salvador comme le genre de nouvelles qui soutiendraient davantage le prix du bitcoin. La crypto-monnaie la plus populaire au monde est sur un rallye prolongé depuis le 20 juillet, lorsqu’elle s’échangeait à un peu moins de 30 000 $. Mais ce qui s’est passé mardi était un autre bain de sang bitcoin et crypto, du genre dont nous avons déjà été témoins. Cette fois-ci, on ne sait pas ce qui a causé l’incroyable baisse de prix de 10 000 $, mais il y a quelques explications au crash flash.

Le bitcoin oscille autour de la barre des 50 000 $ depuis quelques jours et mardi a commencé mieux que prévu. Bitcoin a atteint 53 000 $ par pièce au début des échanges, un chiffre inédit depuis le crash de la mi-mai qu’Elon Musk a contribué à provoquer. La crypto-monnaie a perdu de la valeur depuis lors. Le regain d’intérêt de la Chine pour l’interdiction des crypto-monnaies, y compris l’extraction de bitcoins, a encore alimenté la chute au cours de l’été.

Qu’est-ce qui a causé la baisse du prix du bitcoin le jour du Salvador ?

À 4 h 00 HNE mardi, le prix du bitcoin perdait déjà de la valeur, atteignant à nouveau 50 000 $. Le véritable crash a commencé peu après 10h00 HNE. En deux heures, Bitcoin est passé de 50 700 $ à 42 900 $. Il s’agissait d’une baisse de près de 16%, ou 8 100 $ en valeur effacée. Au total, le bitcoin a perdu près de 20 % aux premières heures du lundi matin, soit un peu plus de 10 000 $.

Inutile de dire que l’ensemble du marché de la crypto a fait le grand saut aux côtés du bitcoin.

Demandez à n’importe quel passionné de crypto, et ils vous diront que la forte volatilité à laquelle nous avons assisté le grand jour du Salvador est une caractéristique du trading de crypto-monnaie. Nous constatons régulièrement des fluctuations massives des prix, et elles vont dans les deux sens. Mais presque toujours, ce sont les pertes qui choquent les gens. Et certains commerçants continuent d’être surpris que cela se produise.

Contrairement aux précédentes chutes de prix du bitcoin de cette année, il n’y a aucune cause apparente en vue. Elon Musk n’a pas sillonné le paysage en se moquant du bitcoin ou en soutenant des pièces de monnaie comme doge. Et la Chine n’a pris aucune nouvelle mesure contre les cryptos.

La combinaison de commerçants inexpérimentés jouant dans la même ligue que les propriétaires avertis de bitcoins pourrait avoir déclenché le crash. Ce qui a suivi a été un crash de manuel dont nous avons déjà été témoins.

Ce sont les baleines qui ont gagné

Une vague de soutien à la grande journée du bitcoin au Salvador est apparue sur les réseaux sociaux les jours précédents. Certaines personnes appelaient tous les passionnés de bitcoins à acheter pour 30 $ de bitcoins le 7 septembre pour soutenir le Salvador. Nous avons déjà vu ce film début février lorsque les partisans de XRP «se sont organisés» en ligne pour pomper le prix de la même manière que ce dont ils avaient été témoins avec GameStop. Mais plutôt que d’augmenter comme prévu, le prix du XRP s’est effondré de 55% le jour où tout le monde était censé acheter. C’est là que les gens qui savent ce qu’ils font entrent généralement en jeu. Les détenteurs de XRP avertis en crypto ont probablement vendu la pompe à prix début février, en particulier les gros détenteurs connus sous le nom de baleines.

Mardi, les baleines bitcoin ont peut-être fait la même chose avec le prix du bitcoin, ruinant en partie le grand jour du Salvador. Ils ont probablement vendu les nouvelles du Salvador, cherchant probablement à racheter à des prix inférieurs. Effectivement, le bitcoin a déjà récupéré une grande partie de ses pertes.

Les perdants temporaires sont ceux qui ont acheté au sommet tôt mardi et ceux qui jouent sur les bourses avec des positions surendettées. Quant au Salvador, le pays a acheté 400 bitcoins lundi soir. Il a perdu des dizaines de millions lors des fluctuations des prix tôt mardi.

El Salvador vient d’acheter 200 nouvelles pièces. Nous détenons maintenant 400 #bitcoin#BitcoinDay 🇸🇻 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 6 septembre 2021

Mis à part la spéculation, nous ne saurons jamais avec certitude ce qui a causé la baisse soudaine des prix du bitcoin mardi. Au moment d’écrire ces lignes, le prix du bitcoin s’est quelque peu redressé, s’échangeant à environ 47 000 $, environ 11% de moins qu’il ne l’était 24 heures plus tôt.