Le prix du Bitcoin chute en dessous de 47 000 $ alors que les actions et les crypto-monnaies se préparent pour la réunion du FOMC de cette semaine

Les taureaux Bitcoin (BTC) sont à nouveau sur la défensive après que la dynamique de rupture qui a placé le prix au-dessus de 50 000 $ au cours du week-end s’est évaporée et a poussé le prix en dessous de 47 000 $. Les analystes disent que le léger recul des marchés boursiers et la prochaine réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) sont les principales raisons du recul du 13 décembre, certains suggérant qu’une révision du plus bas de 42 000 $ pourrait être dans les points bas.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Voici un aperçu de ce que les analystes disent de l’évolution actuelle des prix du Bitcoin et de ce qu’ils attendent à court terme.

Les négociations de réduction progressive de la Fed mettent la pression sur le marché

Les vents contraires auxquels la BTC est actuellement confrontée sont largement influencés par les problèmes de réglementation aux États-Unis, comme le souligne un récent rapport de Delphi Digital, qui note que « le dernier ajustement des législateurs mondiaux et la réduction de la Fed ont déjà entraîné une révision des prix des marchés. «

Delphi Digital a déclaré :

« BTC fait partie des actifs les moins performants par rapport aux classes d’actifs traditionnelles depuis la réunion du FOMC de novembre, perdant près de 20% de sa valeur au cours du mois dernier. »

Alors que cette dernière récession met à l’épreuve la volonté de nombreux commerçants qui espèrent qu’il ne s’agira que d’une autre secousse avant la hausse des prix, l’analyste de crypto-monnaie et pseudonyme utilisateur de Twitter CryptoCapo a offert un peu d’espoir après avoir publié le prochain graphique comparant l’action actuelle des prix au prix. décharge qui a été vue en septembre.

Graphique BTC / USD sur 4 heures. Source : Twitter

CryptoCapo a dit :

« Ces deux correctifs sont très similaires. Le même modèle de mouvement à 3 vagues. Même formation de fond (3 touches). Même financement + primes de taux négatifs. Même divergence baissière cachée avant la dernière étape vers le bas. »

À la recherche d’une divergence haussière en dessous de 46 500 $

L’analyste et contributeur de Cointelegraph, Michaël van de Poppe, a donné plus d’informations sur l’évolution des prix de BTC, qui a publié le graphique ci-dessous, notant que « le marché est en baisse car la résistance de Bitcoin est rejetée ».

Graphique BTC / USD sur 3 heures. Source : Twitter

Poppé a dit :

« Il me semble que nous cherchons à créer une divergence haussière en dessous de la zone des 46,5 K$ pour avoir un éventuel retournement. »

En rapport: « Monster Bull Move » signifie que les baleines pourraient sécuriser la prochaine hausse des prix du Bitcoin

Cette action sur les prix n’est « rien d’extraordinaire ».

L’analyste de marché et utilisateur pseudonyme de Twitter, Rekt Capital, a fourni un dernier mot pour rassurer, qui a publié le graphique ci-dessous notant que « l’absorption à la baisse du BTC en dessous de la zone de support hebdomadaire rouge s’est produite à plusieurs reprises dans le passé. (cercles orange) « .

Graphique BTC / USD sur 1 semaine. Source : Twitter

Rekt Capital a indiqué que cette récente baisse fait partie du parcours et qu’il n’y a pas lieu de trop s’inquiéter à long terme.

Il a dit,

« Ce genre de volatilité à la baisse à ces niveaux de prix n’a rien d’extraordinaire. »

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 2 152 billions de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 41,5%.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.