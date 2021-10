Le prix du Bitcoin commence octobre du bon pied. Que peut-on attendre de ce mois-ci ?

Après avoir perdu 6,96% au cours du mois de septembre, le prix du Bitcoin a maintenant commencé à octobre, enveloppant toute cette chute uniquement le premier jour, ce qui semble présager un avenir prometteur.

Le cours du Bitcoin s’ouvre avec un grand positivisme pour le mois d’octobre. Source : TradingView.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 47 336 $, accumulant un gain de 8,88% au cours des dernières 24 heures.

Maintenant, tout est conspiré pour que le prix monte à court terme. Toutes les tendances ont de nouveau été reprises par les haussiers, mettant la plupart des chances du côté des acheteurs.

Les mesures clés qui suivent l’offre de BTC prévoient déjà un avenir positif, mais maintenant l’action des prix le confirme.

La plupart des analystes s’accordent sur une prévision positive

Dans une revue de l’analyste Wukong nous montre comment la tendance des dépôts BTC dans les échanges est à la baisse. La réserve de pièces sur les bourses vient d’atteindre son point le plus bas de l’histoire. Les deux lectures indiquent une seule direction.

L’analyste PlanB, très apprécié pour son modèle Stock to Flow assez efficace, a fait 2 prévisions précises de la clôture mensuelle d’août et septembre. Maintenant, il prévoit que le prix du Bitcoin pourrait clôturer en octobre au-dessus de 63 000 $. Il ajoute également que la clôture de novembre serait à 98 000 $, et enfin de décembre à plus de 135 000 $.

Dans un tableau réalisé par l’analyste Michael Van de Poppe, il nous montre à quel point octobre, novembre et décembre ont été historiquement bons pour le prix du Bitcoin, et suggère de profiter des prix discount auxquels nous nous trouvons toujours.

Les prévisions de la maison

La bougie quotidienne en développement brise la résistance avec une grande force. Maintenant, la tendance à court terme devient haussière, et la seule façon pour que cela cesse d’être le cas est que tous les gains s’inversent dans les prochaines heures (scénario peu probable).

Après avoir réalisé un double fond au-dessus de 40 200 $, les taureaux ont récupéré suffisamment de demande pour franchir la résistance immédiate la plus pertinente, située à 45 000 $.

Les moyennes mobiles EMA de 8 jours et SMA de 18 jours ont été parcourues, tout comme la SMA de 200 jours.

Tout indique que nous assisterons à d’autres gains, à un recul ultérieur et à une poursuite de la nouvelle tendance.

Le prix du Bitcoin clôturera en octobre au-dessus de 60 000 $

Le scénario haussier observé dans le graphique journalier signifie la reprise de la tendance à moyen terme qui a continué de se corriger pendant 3 semaines.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA sont toujours restées croisées à la hausse, garantissant que la tendance n’avait pas été perdue. On voit maintenant qu’ils étaient respectés en tant que supports dynamiques.

Si le comportement actuel suit son cours, ce qui est le plus probable, alors l’élan devrait au moins chercher la zone de résistance autour de 58 352 $.

Mais, si l’on tient compte du fait que tout ce processus que j’ai commenté fait partie d’un processus correctif beaucoup plus large, nous comprenons que voir de nouveaux sommets historiques pour le prix du Bitcoin en octobre ne semble pas exagéré. Il est tout à fait possible que BTC clôture au-dessus de 60 000 ce mois-ci qui vient de commencer.

Le prix du Bitcoin pourrait clôturer en octobre au-dessus de 60k. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

