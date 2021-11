Le prix du Bitcoin continue de baisser

Le prix du Bitcoin poursuit sa variation décroissante, chutant de -6,04% ce lundi au cours des dernières 24 heures. Selon les données du marché, la monnaie virtuelle opère ce lundi loin des 63 421 USD avec lesquels elle a clôturé lundi dernier et encore plus de son maximum historique enregistré le 10 de ce mois lorsqu’elle a flirté avec 69 000 USD par pièce.

Entre autres choses, la baisse récente est attribuée à l’avertissement répété de la Chine. Sur son contrôle des entreprises d’État afin qu’elles n’exercent pas d’activités liées aux crypto-monnaies, qu’il considère comme illégales.

Pour leur part, le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis ont mis en œuvre la semaine dernière un projet de loi sur les infrastructures, qui a été critiqué (et redouté) par de nombreux partisans des crypto-monnaies. C’est maintenant officiellement une loi dans le pays nord-américain.

Maintenant, au moment de la rédaction de cette note, le prix du Bitcoin s’élève à 56 185 USD. Inscription selon notre outil de crypto en ligne, une baisse de -6,03%. Le même sentiment de baisse a été constaté dans les principales crypto-monnaies du marché. Ethereum, par exemple, enregistre une baisse de -6,76%, en revanche, Solana, Binance Coin et Cardano, présentent également des baisses de plus de -5%.

La société de logiciels cloud Phunware a acheté 398 Bitcoins

La société de logiciels de cloud mobile Phunware (PHUN) a annoncé lundi avoir acheté 398 bitcoins supplémentaires. La société basée à Austin, au Texas, a déclaré qu’elle disposait désormais d’environ 529 bitcoins à un prix d’achat moyen d’environ 60 191 $ par BTC. Selon un communiqué lundi.

Phunware a annoncé la semaine dernière qu’il commencerait à traiter les émissions initiales de PhunCoin, disponible à la négociation sur Securitize. Fin octobre, la société a annoncé qu’elle commencerait à accepter le bitcoin comme moyen de paiement.

Les crypto-monnaies pourraient éroder la base fiscale, déclare le chef des impôts de la Russie

Le Service fédéral russe des impôts (FTS) surveille activement le marché des crypto-monnaies pour empêcher l’évasion fiscale. Étant donné que les crypto-monnaies peuvent potentiellement provoquer une « érosion significative » de l’assiette fiscale de la Russie, Egorov a fait valoir lundi dans une interview selon la publication locale de RBC.

Mais les transactions de crypto-monnaie sont toujours traçables et doivent être signalées. Le responsable a déclaré, ajoutant que le FTS est prêt à mettre en œuvre des systèmes de suivi automatisés pour traiter de gros volumes de données.

Lorsque vous entrez dans l’espace numérique, vous laissez toujours une trace quelque part. Et ce n’est qu’une question de temps avant que cette trace ne soit identifiée », a déclaré Egorov. Le responsable a également noté que le FTS concevait maintenant des moyens de répondre aux pratiques d’évasion fiscale en matière de cryptographie. Puisque l’autorité cherche à arrêter une telle activité au lieu de simplement l’identifier.

Les entreprises indiennes surfent sur la vague de la crypto-monnaie malgré un cadre réglementaire incertain

Alors que l’administration indienne essaie de recruter des législateurs pour une loi de cryptage progressive, des rapports récents suggèrent également le contraire. Avec des chiens de garde comme la banque centrale adoptant une position prudente sur le secteur, l’Inde pourrait autoriser uniquement les jetons pré-approuvés à être échangés.

Récemment, Swadeshi Jagaran Manch (SJM), une organisation politique du pays, a également suggéré que le gouvernement veille à ce que les données cryptographiques et minières restent sur les serveurs nationaux. Malgré l’incertitude actuelle de l’environnement réglementaire, les startups indiennes misent fortement sur la classe d’actifs.

Selon les données de Tracxn, l’Inde compte désormais environ 400 startups de crypto-monnaie, dont 12 joueurs NFT. Dont, environ 100 entreprises liées à la cryptographie sont nées en 2021 seulement.

Biden renomme le président de Powell Fed et nomme Brainard vice-président

Le président des États-Unis, Joe Biden, a renommé Jerome Powell comme prochain président de la Réserve fédérale, après de nombreuses spéculations selon lesquelles le gouverneur de la Fed Lael Brainard pourrait le remplacer pour diriger la banque centrale au cours des quatre prochaines années.

Avec Powell comme président et Brainard comme vice-président, Biden a déclaré qu’il espérait que le duo aiderait à se concentrer sur une faible inflation, des prix stables et à fournir plus d’emplois au peuple américain. En plus d’aborder la position de Biden sur le changement climatique.

Maintenant, les économistes ont déjà déclaré que les différences entre les positions des deux candidats. Tant dans la régulation des actifs numériques que dans la politique économique. Ils sont si doux et subtils que l’une ou l’autre option n’aurait probablement pas fait beaucoup de différence pour l’industrie ou les marchés de la cryptographie.

Jerome Powell a été nommé président de la Fed par l’administration Trump et a pris ses fonctions en février 2018, pour un mandat de quatre ans se terminant en février 2022. Son mandat en tant que membre du Conseil des gouverneurs expirera le 31 janvier 2028.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport