Le prix du bitcoin essayait de se redresser, mais la Chine l’a de nouveau coulé. Où va-t-il ?

La Chine met à nouveau la pression sur le prix du Bitcoin et sur l’ensemble du marché de la cryptographie. Cette fois, la nouvelle qui génère des problèmes est la déclaration publiée il y a quelques heures par la Banque populaire chinoise, à travers laquelle elle souligne que toutes les transactions liées aux crypto-monnaies sont illégales et devraient donc être interdites.

Les prix n’ont pas tardé à réagir. Bitcoin après avoir récupéré assez fortement, il a de nouveau chuté de manière volatile, et maintenant il perd 5,94% au cours des dernières 24 heures.

Ethereum a perdu un peu plus, sa baisse est déjà de 8,94% au cours des dernières 24 heures. Cardano n’a pas autant souffert, perdant 2,42% sur la même période.

Les interdictions ont une portée plus large qu’on ne l’a dit précédemment. Et la déclaration dit également que les bourses étrangères qui offrent leurs services en Chine sont illégales.

En outre, les services qui proposent le trading, l’appariement des ordres, les dérivés pour les crypto-monnaies et l’émission de jetons sont également strictement interdits.

Il est pertinent de noter que ce n’est pas la première fois que le pays réprime ce marché. Au début de cette année, une forte offensive contre le minage de crypto-monnaie a été annoncée de Pékin, qui a généré une forte baisse de la puissance de minage qui assure la sécurité du réseau, en plus d’un effondrement important du prix du Bitcoin et des autres acteurs du marché. .

La répression intervient alors que la Chine cherche à atteindre ses objectifs climatiques. Le pays asiatique est le plus grand émetteur de carbone au monde et espère devenir neutre en carbone d’ici 2060.

Que nous disent les métriques de Bitcoin après la décision de la Chine ?

Même si la force baissière est sans aucun doute quelque chose dont il faut être conscient, il semble que les investisseurs profitent toujours des prix discount.

L’analyste Mignolet nous présente un examen de la métrique du ratio de flux de trésorerie, qui mesure la relation entre l’activité sur tous les échanges et le volume total des transactions sur le réseau BTC. Cet indicateur est tombé à son plus bas niveau depuis octobre 2020.

Il expose également un examen de l’indicateur de jeton transféré, utilisé pour analyser tous les mouvements sur le réseau Bitcoin. On voit que la devise est plus active qu’en octobre de l’année dernière.

Quand on analyse la corrélation de ces données avec des scénarios passés, on voit qu’il est très probable que l’on assiste à un moment où les investisseurs profitent pour accumuler.

Analyse des indicateurs de flux de fonds et de tokens transférés. Source : CryptoQuant.

Toujours le prix est en difficulté pour le court terme

La tendance que nous observons sur le graphique journalier est sans aucun doute baissière. Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 SMA sont croisées à la baisse et ont récemment fonctionné comme des résistances dynamiques.

Le SMA de 200 jours, qui suit la tendance plus large, montre également un signal négatif.

À l’heure actuelle, une dynamique à court terme se développe, et si les taureaux ne parviennent pas à défendre le support à 40 200 $, une baisse à 38 000 $ s’ensuivrait. Pour le moment, ce scénario est légèrement plus probable.

Il y a encore la possibilité que les acheteurs fassent pression sur le prix dans les prochaines heures, et invalident le FUD que la Chine a généré sur le marché du Bitcoin.

Analyse technique du prix du Bitcoin au milieu de la chute provoquée par la Chine. Graphique journalier BTC vs USDT. Source : TradingView.

Dans le graphique hebdomadaire, le scénario n’est pas si intimidant

Lorsque nous examinons le graphique avec des bougies hebdomadaires, nous réalisons la possibilité que le support important à 40 200 $ soit défendu, par des acheteurs qui ont provoqué une direction haussière à moyen terme, et un gain de plus de 40% par rapport au plus bas de 28 850 $. atteint fin juin de cette année.

Cependant, maintenant, le scénario que nous voyons dans des délais plus courts met en jeu les perspectives haussières pour les prochains jours. De toute façon, même les ours n’ont pas beaucoup de force. Il s’agit de continuer à surveiller la volatilité actuelle.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

