Le prix du Bitcoin est bas, mais voici trois raisons pour lesquelles les liquidations de 1 milliard de dollars sont moins fréquentes

13 juillet 2021 08:31 UTC

| Mise à jour:

13 juil. 2021 à 08:31 UTC

Par Clark

Cette année, les traders de dérivés crypto ont connu des moments forts, mais cet état de fait semble plutôt plus favorable aux taureaux Bitcoin.

Bitcoin (BTC) pourrait avoir du mal à interrompre la résistance de 36 000 $ au cours des 3 dernières semaines, mais les taureaux ont actuellement un problème de moins à s’inquiéter : les liquidations de contrats à terme en cascade.

On peut avoir l’impression qu’une liquidation d’un milliard de dollars est courante pour Bitcoin. Pourtant, les traders ont tendance à se souvenir des mouvements exagérés les plus récents par rapport aux autres changements de valeur, en particulier une fois que la valeur s’effondre et que d’autres personnes perdent de l’argent.

Ce biais de négativité signifie que même une fois que de nombreux impacts de valeur avec une intensité égale se produisent, les émotions et les événements désagréables ont un effet supplémentaire important sur la condition d’un commerçant.

Par exemple, plusieurs études montrent que gagner 500 $ en participant à la loterie est 2 à 3 fois moins « impactant » que de perdre des quantités constantes du portefeuille personnel du joueur.

Actuellement, nous sommes à six mois et demi de 2021 et il n’y a que sept fois où une liquidation de contrat à long terme d’un milliard de dollars ou plus s’est produite. Ainsi, au lieu d’être la norme, ce sont des choses terriblement rares qui ne peuvent se produire que lorsque les commerçants utilisent un effet de levier excessif.

Plus important encore, il n’y a pas eu de liquidation de vendeurs à découvert d’un milliard de dollars, même une fois que Bitcoin a augmenté de 19,4% le 8 février. Ces liquidations montrent simplement que les longs à effet de levier ont tendance à être plus imprudents, laissant moins de marge sur les échanges de produits dérivés.

Alors que les commerçants de détail utilisent un effet de levier élevé et finissent par être victimes de liquidations, d’autres commerçants intuitifs qui parient une baisse de valeur sont absolument grossiers et font des transactions « cash and carry ».

C’est l’une des 3 raisons pour lesquelles la liquidation des contrats à terme d’un milliard de dollars ne doit pas être une priorité à la fois.

Les opérations de cash and carry ont un faible risque de liquidation

Les contrats à terme trimestriels ne se négocient généralement pas au pair avec les coûts des échanges au comptant réguliers. Habituellement, il y a une prime une fois que le marché est neutre ou optimiste et elle varie de 5 % à 15 % en rythme annualisé.

Ce taux (connu comme la base) est généralement tel que le taux de prêt stable en raison du choix de conserver le règlement suggère que les vendeurs exigent la valeur suivante, ce qui entraîne la distinction de valeur.

Cette situation crée un espace pour les bureaux d’arbitrage et les baleines pour acheter du Bitcoin lors d’échanges au comptant réguliers et en même temps court-circuiter les contrats à terme pour recueillir la prime du contrat futur.

Bien que ces traders soient affichés comme des « intérêts à découvert », ils sont en fait neutres. Ainsi, les résultats dépendront de la hausse ou de la baisse du marché.

Aujourd’hui, les positions longues sont loin d’être surendettées

Les commerçants étaient radicalement optimistes sur la valeur du Bitcoin car il a atteint un sommet de 65 800 $, mais ce sentiment est devenu pessimiste après la liquidation brutale des contrats longs entre le 11 et le 23 mai, la BTC s’effondrant de 53%, passant de 58 500 $ à 31 000 $.

L’examen du taux de financement des contrats perpétuels (swaps inversés) peut être un excellent moyen de voir le sentiment des investisseurs. Chaque fois que les acheteurs exigent un effet de levier supplémentaire, l’indicateur peut devenir positif.

Depuis le 20 mai, il n’y a pas eu un seul jour où le taux de financement de 8 heures était supérieur à 0,05 %. Cette preuve indique que les consommateurs ne sont pas disposés à utiliser un effet de levier élevé, et bien que ce ne soit pas le cas, il est plus difficile de former des liquidations de 1 milliard de dollars ou plus.

L’intérêt ouvert s’est également écrasé une fois que le prix du Bitcoin a implosé

Chaque futur contrat veut un acheteur et un vendeur de la même taille précise, et l’intérêt ouvert mesure également le mélange notionnel en dollars américains. Cela suggère qu’à mesure que le prix du Bitcoin baisse, l’indicateur évoluera donc.

Le graphique supérieur montre cependant que l’intérêt ouvert à terme a dépassé les 20 milliards de dollars en mars. Tout au long de ce montant, une liquidation de 1 milliard de dollars délimite à peine 5% du total impayé.

Compte tenu de cet intérêt ouvert de 11,8 milliards de dollars, une quantité constante de 1 milliard de dollars représenterait 8,5 % du total des contrats.

En résumé, il devient de plus en plus difficile pour les liquidations en cascade d’avoir lieu, car les consommateurs n’abusent pas de l’effet de levier excessif, et les vendeurs semblent être très grossiers. À moins que ces indicateurs ne changent considérablement, les taureaux peuvent rester en paix.

Clark

Chef de la technologie.