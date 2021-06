Le prix du Bitcoin est fragile, mais les données en chaîne indiquent une nouvelle accumulation

in

La liquidation du marché des crypto-monnaies le 19 mai a vu une valeur de 1,2 billion de dollars effacée de la capitalisation boursière totale, la mousse et l’effet de levier excessif des marchés exagérés ayant été rapidement supprimés.

Mais tout comme un incendie de forêt, dont le pouvoir destructeur est essentiel au rajeunissement d’un écosystème forestier, les chocs dramatiques du marché sont une partie vitale de l’ensemble du cycle de vie d’un marché en développement, car les excès accumulés sont brûlés et éliminés. afin de préparer le terrain pour un nouveau cycle de croissance.

Selon les données de Glassnode, il y a eu une “baisse historiquement importante” de l’activité de la chaîne le mois dernier, “passant rapidement d’économies de chaîne en plein essor aux prix ATH, à la liquidation presque complète des mempools et à la baisse de la demande de transactions et de règlement”.

Cette suppression de la congestion a permis de faire face à la hausse du coût des frais sur les réseaux Ethereum (ETH) et Bitcoin (BTC), qui sont désormais « revenus à des niveaux de mi-2020 d’environ 3,50 $ à 4,50 $ » après avoir connu des pics à court terme aussi élevés comme 60 $ en avril et mai, mais compte tenu de l’action persistante des prix du BTC et de l’Ether, les traders craignent également que le marché soit passé de haussier à baissier.

Frais de transaction moyens de Bitcoin vs Ether. Source : Glassnode

La baisse d’activité a entraîné une diminution de 65% du volume total des transferts libellés en USD réglé par le réseau Bitcoin et une diminution de 60% de la valeur transférée en Ethereum, marquant la deuxième baisse la plus importante pour les réseaux derrière la baisse de 80%. pour Bitcoin en 2017 et la baisse de 95% pour Ethereum en 2018.

Les gros titres à long terme s’accumulent

Bien que l’activité dans la chaîne brosse un tableau sombre pour certains, étant donné que les détenteurs à court terme ont été les plus durement touchés par la récession, un examen plus attentif montre que les détenteurs à long terme (LTH) ont recommencé à accumuler, signe que le pire des la secousse est peut-être terminée.

Variation à long terme de la position nette du détenteur. Source : Glassnode

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’offre détenue par les détenteurs de BTC à long terme a commencé à s’accélérer à la hausse après une période de distribution qui s’est produite lorsque le prix est passé de 10 000 $ à 64 000 $. Ce chiffre en hausse indique que “l’offre de LTH est désormais dans une forte tendance haussière” et est similaire à la tendance observée lors de la “fin 2017 haussière et début 2018 baissière”.

Glassnode a dit :

“Cette fractale décrit le point de basculement où les LTH cessent de dépenser, recommencent à accumuler et accumulent ce qui est maintenant considéré comme des pièces bon marché.”

Plus d’optimisme peut être trouvé dans le fait que le montant de BTC actuellement détenu par les LTH est de 2,3 millions de plus qu’au sommet de 2017, ce qui indique que la vision à long terme de ces détenteurs de jetons est que le marché est en hausse.

Une dernière indication que le marché pourrait se consolider en vue de son prochain mouvement haussier peut être trouvée en examinant l’évolution de l’offre liquide et illiquide de BTC au cours des 6 derniers mois.

Approvisionnement Bitcoin liquide et très liquide. Source : Glassnode

Comme le montre le graphique ci-dessus, 160 700 BTC sont passés de la circulation illiquide à la circulation liquide au cours du mois de mai, représentant seulement 22% de l’offre totale qui est passée de liquide à non liquide depuis mars 2020.

Cela signifie que 78% du BTC acquis depuis lors ne sont pas dépensés, ce qui indique une perspective globale positive de la part des détenteurs à long terme.

Bien qu’il soit impossible d’être certain des prochaines étapes du marché des crypto-monnaies en raison de facteurs tels que la volatilité imprévisible, les tweets erratiques d’influenceurs et les rumeurs de mesures gouvernementales surprises, les données en chaîne indiquent une perspective positive à long terme qu’elle devrait reprendre. une fois les périodes de restructuration et de consolidation actuelles terminées.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque mouvement de commerce et d’investissement comporte des risques, et vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.