Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 60 000 $

Le prix de la principale crypto-monnaie du marché, le Bitcoin, est retombé le 27 octobre, tombant sous les 60 000 dollars. Cependant, les analystes étaient déjà préparés ET certaines données commentées sur les réseaux sociaux suggèrent qu’une plongée plus profonde à un creux de 50 000 $ préserverait toujours la tendance haussière générale.

Le prix du Bitcoin s’échange à 58 860 $, soit une baisse de -5,86% au cours des dernières 24 heures. Comme le souligne notre outil interne, crypto online. Cependant, ce fait est loin d’inquiéter les analystes, les investisseurs et les retardataires. Un exemple de ceci peut être vu dans un tweet aujourd’hui, par Brandt. Célèbre pour sa précision en ce qui concerne les prévisions de prix BTC, il a refusé de devenir baissier sur Bitcoin.

Les sommets de la tête et des épaules ne doivent pas toujours produire un marché baissier vers la cible implicite ou au-delà. Ce modèle peut également échouer (haussier) ou se transformer en une congestion plus importante (épuisant). $ BTCUSD pic.twitter.com/8f0E0HqXn2 – Peter Brandt (@PeterLBrandt) 27 octobre 2021

Malgré la baisse récente, les analystes sont généralement calmes. Pour Brandt, il y a également peu de raisons d’abandonner Bitcoin en raison de l’évolution actuelle des prix.

River Financial, la société de technologie Bitcoin et de services financiers basée à San Francisco, permettra à ses clients d’acheter des mineurs de bitcoins et de commencer à miner sans avoir à configurer et à entretenir eux-mêmes les ordinateurs.

La société a lancé un nouveau service appelé « River Mining ». Dans lequel les clients peuvent acheter les mineurs Antminer S19j Pro haut de gamme de Bitmain et gérer le processus d’extraction via une application mobile, selon le site Web de River. Les mineurs ont environ 100 terahash par seconde de puissance minière chacun.

Une fois que les clients achèteront les mineurs, ils seront responsables des frais d’électricité et des frais d’hébergement mensuels pour les machines.

Dubai Financial Watchdog approuve la cotation du fonds Bitcoin

Le Bitcoin Fund, un véhicule d’investissement fermé basé au Canada, a reçu l’approbation réglementaire de la Dubai Financial Services Authority (DFSA).

Un rapport de Trade Arabia affirme que le Bitcoin Fund est désormais en mesure d’être coté au Nasdaq Dubaï avec des avoirs d’une valeur allant jusqu’à 200 millions de dollars, après l’approbation de la DFSA. Cela permet au premier produit basé sur la crypto-monnaie de la région, qui est coté sur une plate-forme réglementée, de répondre à la demande croissante des investisseurs institutionnels. Le Bitcoin Fund sera disponible pour les investisseurs de tous niveaux, des grandes banques aux commerçants individuels.

La loi pour réglementer la crypto en Inde pourrait être proche

L’Inde pourrait bientôt apporter des changements à son secteur de la cryptographie largement non réglementé. Des responsables du ministère des Finances ont affirmé qu’une crypto-loi pourrait entrer en scène au moment du budget annuel.

Ledit budget annuel sera présenté provisoirement le 1er février 2022 par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman. Le ministre avait précédemment exprimé ses inquiétudes concernant les manifestations anti-Bitcoin au Salvador. À l’époque, cependant, il a également déclaré qu’une CBDC pourrait être possible.

Cependant, les autorités n’ont pas assuré qu’une interdiction est imminente. Le rapport a également affirmé que le gouvernement pourrait traiter les crypto-monnaies comme un actif similaire aux matières premières.

